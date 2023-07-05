Memurların zam oranı belli oldu: Teklif Meclis'te

En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu...AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Teklifimiz ile tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihler arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere seyyanen net 8 bin 77 liralık bir artışı öngörüyoruz.” dedi.Teklif, toplamda 17 maddeden oluştu.Güler, "Bu zammı uyguladığımızda 25 bin 14 TL’ye çıkıyor. Toplamda zam oranı yüzde 74… En düşük memur maaşı 22 bin 17 lira olmuştur. Bu da yüzde 84 oranında zam olarak yansımıştır." diye konuştu.Emeklilerin zammına ilişkin de konuşan Güler, "En alt seviyede olan en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Şu andaki teklifimizde emekliler için zam yer almıyor." dedi.