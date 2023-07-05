Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı kabul etti.



TVF'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, TVF Başkanı Üstündağ, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz da TVF Başkanı Üstündağ'ı ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.



Üstündağ, görüşmeye ilişkin açıklamasında 'Sayın Cevdet Yılmaz'ı makamında ziyaret ettik. Kendisi, Erkekler Avrupa Altın Ligi'nde yaşadığımız şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek bizlere tebriklerini iletti. Çeyrek finale yükselme başarısı gösterdiğimiz Kadınlar Milletler Ligi'ni de yakından takip ettiğini, 'Filenin Sultanları'na şampiyonluk yolunda güveninin sonsuz olduğunu söyledi. Sayın Yılmaz'a göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.' ifadelerini kullandı.



Kabulde, TVF Başkanı Üstündağ, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a adının yazılı olduğu milli takım forması ve özel yapım Türk bayrağı tablosu takdim etti.