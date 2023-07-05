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Aksaray'da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Eylül İkra Ünlü'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ekleme: 5.07.2023 - 10:28 Güncelleme: 5.07.2023 - 10:32 / Editör: Ozge Selin
Aksaray'da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
Aksaray'da Ersin Emekli (40) idaresindeki 68 ACC 016 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, Volkan Can Ünlü'nün (25) kullandığı 68 EC 026 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler, araçlardaki Leyla (35), Yaşar Can (15) ve Arda Miraç Emekli (10) ile Eylül İkra Ünlü (4) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Eylül İkra Ünlü'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
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