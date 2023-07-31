Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy turizmde 2023 yılı ilk 6 ay verilerini paylaşıyor. Ersoy, "Yılın ilk altı ayında yabancı ziyaretçi sayısı 17,5 artışla 22 milyon 945 bin oldu. Gelirler yüzde 27'lik artışla 21,7 milyar dolara yükseldi." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yılın ilk 6 ayında yabancı ziyaretçi sayısının yüzde 17,5 arttığını açıkladı.Ersoy, yılın ilk 6 aylık sonuçları ile ilgili düzenlediği basın toplantısında, ilk 6 ayda turizm gelirinin yüzde 27 artışla 21 milyar 734 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.Turizm gelirlerinde büyük artış! Şimdiden 22 milyar dolara dayandı | VideoBakan Ersoy, kişi başına gecelik gelirin ilk 6 ayda yüzde 11 artışla 100 dolara ulaştığını ifade etti.Ersoy, özellikle Rus vatandaşlarının yoğun konut alımları ve zaman zaman bu konutları sezonluk kiralamaları nedeniyle ortalama kalış sürelerinin azaldığına işaret etti.Ayrıntılar geliyor...