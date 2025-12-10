Meteoroloji uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Aralık Çarşamba günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Kocaeli, Sakarya, Artvin, Batman, Mardin ve Siirt çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.Sağanak yağışın Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.Ayrıca Meteoroloji'nin verilerine göre 8 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren kar beklenen Sivas, Erzurum, Kars, Ardahan, Muş, Ağrı, Van, Bitlis ve Hakkari'de don ve buzlanmaya karşı uyarıda bulunuldu.Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.İSTANBUL °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlıBURSA °C, 12°CParçalı ve çok bulutluÇANAKKALE °C, 13°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 10°CParçalı ve çok bulutluAz bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.İZMİR °C, 16°CAz bulutluAFYONKARAHİSAR °C, 10°CParçalı ve yer yer çok bulutluDENİZLİ °C, 14°CParçalı ve yer yer çok bulutluMANİSA °C, 13°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, Eskişehir dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurluESKİŞEHİR °C, 10°CParçalı ve çok bulutluKAYSERİ °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurluKONYA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurluParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 21°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 23°CParçalı ve çok bulutluHATAY °C, 16°CParçalı ve çok bulutluISPARTA °C, 13°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurluDÜZCE °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurluSİNOP °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıRİZE °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 15°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.TRABZON °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Iğdır ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis, bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA °C, 11°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BATMAN °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıDİYARBAKIR °C, 14°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 15°CParçalı ve çok bulutluSİİRT °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı