Dolandırıcıların yeni yöntemi deşifre oldu! Telefonu açtığınız an hayatınız kararabilir!

Telefon dolandırıcıları ve şantaj çeteleri akılalmaz bir yöntemle vatandaşları hedef alıyor. Yurt dışı numaralı 'görüntülü aramalar' üzerinden kurulan tuzakta, mağdurların yüzleri kopyalanarak cinsel içerikli şantaj malzemesi yapılıyor. İşte yeni tuzağın detayları ve korunma yolları...BU ARAMALARI SAKIN AÇMAYINTelefon dolandırıcılığı yöntemlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Son dönemde artış gösteren ve siber güvenlik uzmanlarını alarma geçiren yeni yöntem, doğrudan vatandaşların itibarını hedef alıyor. Dolandırıcılar, yurt dışı kaynaklı numaralar üzerinden yaptıkları görüntülü aramalarla mağdurlarını tuzağa düşürüyor.TUZAK NASIL İŞLİYOR?Bu yöntemde suçlular, rastgele seçtikleri kişileri genellikle yurt dışına ait bilinmeyen numaralarla görüntülü olarak arıyor. Telefonu açan mağdur işte tam da bu anda tuzağa düşmüş oluyor. Çağrıya yanıt veren kişinin yüzü ve o anki şaşkınlık tepkisi dolandırıcılar tarafından ekran görüntüsü (screenshot) veya video kaydı olarak alınıyor.MONTAJLA TEHDİT VE ŞANTAJ BAŞLIYORDolandırıcıların asıl oyunu, görüşme sonlandıktan sonra başlıyor. Kaydettikleri görüntüleri kullanan çeteler, mağduru sanki o cinsel içerikli görüşmeye isteyerek katılmış veya uygunsuz bir eylemin içindeymiş gibi gösteren manipüle edilmiş görseller hazırlıyor.Ardından mağdura ulaşan şantajcılar; 'Bu görüntüleri ailene, eşine, dostuna veya iş arkadaşlarına göndereceğiz' tehdidiyle yüksek miktarlarda para talep ediyor.UZMANLARDAN ACİL UYARI: 'PSİKOLOJİK BASKIYA BOYUN EĞMEYİN'Siber güvenlik uzmanları, bu yöntemin son günlerde hızla yayıldığına dikkat çekiyor. Dolandırıcıların en büyük silahının 'utandırma' ve 'psikolojik baskı' olduğunu belirten uzmanlar, paniğe kapılarak para gönderilmemesi gerektiğinin altını çiziyor.BU TUZAKTAN NASIL KORUNURSUNUZ?Mağduriyet yaşamamak ve bu siber zorbaların hedefi olmamak için alınması gereken önlemler hayati önem taşıyor:Tanımadığınız numaraları açmayın: Özellikle yurt dışı kodlu (örneğin +212, +234 vb.) ve rehberinizde kayıtlı olmayan görüntülü aramalara kesinlikle yanıt vermeyin.Kamera güvenliği: Şüpheli bir aramayı yanlışlıkla açsanız bile, kameranızı kapalı tutmaya veya yüzünüzü gizlemeye çalışın.Sosyal medya gizliliği: Sosyal medya hesaplarınızdaki telefon numarası ve kişisel bilgilerinizi 'herkese açık' yapmaktan kaçının.Güvenlik yazılımları: Cihazlarınızda güncel antivirüs ve güvenlik yazılımları kullanın.Yetkililere bildirin: Böyle bir durumla karşılaşırsanız, şantajcılara para göndermek yerine derhal engelleme yapın ve savcılık ya da siber suçlarla mücadele birimlerine başvurun.