İstanbullunun metrobüs çilesi bitmiyor! İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs yangını

CHP'li İBB yönetimindeki İstanbul'da 2019 yılındaki seçimlerin ardından ulaşım sistemi adeta çöktü. Küçükçekmece'de metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın tüpleriyle yapılan müdahale sayesinde can kaybı yaşanmadı.

Ekleme: 10.12.2025 - 09:25 Güncelleme: 10.12.2025 - 09:47 / Editör: Damla Demirkaya Şen
METROBÜSTE YANGIN ÇIKTI

Küçükçekmece'de metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular kısa sürede tahliye edilirken, yangın görevlilerce söndürüldü. Edinilen bilgilere göre olay, sabah erken saatlerde Florya metrobüs durağı Avcılar istikametinde meydana geldi.

Durağa yanaşan metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın nedeniyle metrobüste bulunan yolcular tahliye edildi. Yangın, İETT görevlilerince kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.

Metrobüsteki yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.