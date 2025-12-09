CHP'li Vekil İstifa Etti!

CHP'de Mersin milletvekili Hasan Ufuk Çakır kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Ufuk Çakır, disiplin sürecinin ardından partisinden istifa ettiğini açıkladı.Parti içi eleştirilerim nedeniyle kesin ihraç istemiyle PM'ye sevk edildiğimi öğrendim. Bu süreci beklemeden, kendi irademle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Konuyla ilgili tüm detayları yarın yapacağım basın toplantısında anlatacağım. Kamuoyunun bilgisine sunarımHasan Ufuk Çakır, geçtiğimiz günlerde parti içi muhalefete mensup 10 milletvekilinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yazdığı mektuba imza atan isimler arasında yer alıyordu. Adı yolsuzluk soruşturmalarına karışan tüm isimlerin parti içerisinde de yargılanmasını talep eden mektup, gündeme bomba gibi düşmüştü.Halk TV, 'CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın geçmiş yıllara ait adli sicil kayıtları ortaya çıktı' içerikli bir haberi imzasız olarak yayımladı.Haberin detayında 'Milletvekili adaylığı süreci öncesinde düzenlenen belgelere yansıyan kayıtlarda, Çakır hakkında 2006-2013 yılları arasında çok sayıda adli işlem yapıldığı, bu dosyaların bir bölümünün mahkumiyete dönüştüğü ortaya çıktı' ifadeleri kullanıldı. Söz konusu ifadeler sebebiyle oldukça sinirlendiği görülen Çakır, bu habere sessiz kalan CHP'li vekilleri de protesto TBMM'deki salondan ayrıldı.Öte yandan komisyonda yaşanan gerginlik sonrası Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Çakır, 'Ben buradayım, alnım açık, başım dik. Milletim oy vermiş, YSK onay vermiş, mazbatamı almış karşınızdayım. Karalama kampanyalarına karşı mücadelem asla bitmeyecek. Sonuna kadar devam edeceğim' dedi.Partisinden bir destek beklediğini ancak herkesin hayatından memnun olduğunu dile getiren Çakır, 'Başka işlerle meşgul olmaktan, milleti dinleyen ve milletin ayağına giden çarıklı milletvekilini hazmedemiyorlar' şeklinde konuştu.