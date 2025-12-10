Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter gözaltına alındı!

26 Eylül'de Yalova'daki evinin 6. kattaki penceresinden düşen sanatçı Güllü'nün (52) ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.Bu kapsamda Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında bir süredir teknik ve fiziki takip tedbirleri uygulanıyordu.Gülter'in olağan dışı temas trafiğinde olduğu, bazı adreslerde kısa süreli, yoğun hareketlilik sergilediği tespit edildi. Bunun üzerine takip derinleştirildi. Gülter'le koordineli hareket ettiği belirlenen Sultan Nur Ulu da izlemeye alındı.YALOVA'YA GETİRİLDİLERİşlemlerin ardından 3 şüpheli Yalova'ya getirildi. Şüpheliler işlerinden Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Buradaki işlemlerinin ardından Güllü'nün kızı ve beraberindeki 2 kişi, ifade vermek üzere Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi.9 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULARGüllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma dosyasında tanık olarak ifade veren 9 kişiden, kendileri hakkında asılsız iddialarda bulunduklarını öne sürerek şikayetçi olmuşlardı.Avukatları tarafından yapılan yazılı açıklamada, özellikle müvekkillerinin bilgisi dışında ses kayıtları alan B.D., R.G. , Ç.K., F.A. ile avukat G.M., Avukat G.A., Avukat Ö.Ö. ve Gülter'in erkek arkadaşı K.E. hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.ŞARKICI GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜArabesk müziğin sevilen isimlerinden şarkıcı Güllü olarak bilinen Gül Tut, 26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında Çınarcık'taki altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.KIZI İDDİALARI REDDETMİŞTİGüllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada, ünlü sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter, 6 Kasım günü bir kez daha ifade vermişti.Annesiyle herhangi bir husumeti olmadığını iddia eden Gülter, 'Zaman zaman anne-kız tartışması her evde olduğu gibi bizde de olurdu. Annem özellikle alkol alınca sinirlenen biriydi.' demişti.Gülter ifadesinde, çeşitli televizyon kanalları ile medyada yayınlanıp çarpıtıldığını iddia ettiği cep telefonu mesajlarını, annesiyle arasının nişanlısı nedeniyle açık olduğu dönemde kızgınlıkla aile dostları B.D.'ye yazdığını söylemiştiEmniyet birimleri iki şüphelinin İstanbul'da olduğu ve yurt dışına çıkış hazırlığı yaptığı bilgisine ulaştı. Gülter ve Ulu ile operasyon sırasında adreste bulunan 17 yaşındaki bir genç kız, Büyükçekmece'de yakalandı.