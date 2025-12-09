AK Parti Milletvekili Osman Gökçek’ten Özgür Özel’e Sert Yanıtlar: “Vaatleriniz Gerçekleşmiyor”

AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, TBMM bütçe görüşmelerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi.Özel'in “konserlere izin verilmiyor” şeklindeki açıklamasına yanıt veren Gökçek, “Konserlere değil, vurguna izin verilmiyor” diyerek, halkın yanında bir duruş sergilediğini belirtti. Ayrıca daha önce gündeme gelen 69 milyon TL'lik yüksek ödeme iddiasını hatırlatarak, Özel'in eleştirilerini sert biçimde geri çevirdi.Özel'in öğrenciler için su arıtma projelerinden söz etmesine karşılık Gökçek, CHP'li belediyelerde yaşanan sorunlara dikkat çekti:“Belediyelerinizde musluk akmıyor, İzmir'de atık su denize veriliyor” diyerek, Özel'in vaatlerinin dayanaksız olduğunu vurguladı.Sağlık sistemindeki sorunlara dair Özel'in eleştirilerine karşılık Gökçek, CHP dönemindeki hastanelerde yaşanan yoğunluk ve altyapı eksikliklerini gündeme getirdi. “İnsanlar sırada beklerken çocukları zarar görüyor” ifadeleriyle, iddiaların gerçekçi olmadığını savundu.Öğrenciler için ücretsiz ulaşım vaatlerini ele alan Gökçek, benzer bir vaadin daha önce seçim döneminde verildiğini, ancak uygulanmadığını belirterek, Özel'in sözlerinin pratikte karşılığının olmadığını ifade etti.Mülakatların kaldırılacağı iddiasını tartışan Gökçek, CHP'li belediyelerde akraba atamaları yapıldığına dikkat çekti. Ayrıca Kartalkaya faciasındaki sorumlulardan birinin Tanju Özcan'ın akrabası olduğunu hatırlatarak, eleştirilerini sertleştirdi.TOKİ'yi eleştiren Özel'e Gökçek, hükümetin 500 bin konutluk projeyi gündeme getirerek, Özel'in tüm iddialarını ve vaatlerini çürüttüğünü ifade etti.