AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Önemli Açıklamalar!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.Ömer Çelik'in öne çıkan mesajları şu şekilde:Sanal kumar meselesi bir pandemi haline gelmiş durumda. Tavizsiz mücadele hukuk içerisinde ortaya koyulacak. En güçlü şekilde mücadele edilecek.Suriye geleceğe yürüme iradesini güçlü tutuyor. Misafir olan kardeşlerimiz ülkesine dönüyor. Suriye'nin birliğinin korunması çok önemli. Suriye'de terör eylemi yapanlar rejimi diriltmek istiyor. SDG, Suriye'de bir tehdit.Terör örgütü silah bırakıp Şam'a entegre olmalı. Terörsüz Türkiye sürecinde hedefimiz açıktır. 10 Mart anlaşması uygulanmalıdır.Terör örgütü silah bırakıp Şam'a entegre olmalı. Silah bırakma tam manasıyla gerçekleşmelidir. Terörsüz Türkiye sürecinde hedefimiz açıktır. 10 Mart anlaşması uygulanmalıdır.Rum yönetiminin yaptığı işgalciliktir. KKTC'yi yok saymaya çalışan Türkiye'yi görmezden gelmeye çalışan hiçbir yaklaşımın geleceği olmayacaktır. Son zamanlarda bazı Rum tarafını, Rum tarafının yaşadığı bölge olmaktan da çıkarıp bazı ülkelerin askeri karargahı haline getirmeye çalışıyorlar, bunlar da beyhude çabalardır. Lübnan'da da bu konu tartışılıyor.