Batı basını MİLDEN denizaltısını konuşuyor! Türkiye rakiplerini zora sokacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), geçtiğimiz günlerde milli denizaltı MİLDEN projesinin ilk test bloğu inşasının Gölcük Tersanesi Komutanlığında başlandığını duyurmuştu.MİLDEN denizaltısının inşasına başlanması Batı basınındaki savunma sanayi haber sitelerinde büyük ses getirdi. ABD merkezli Defence Post, bu adımın, Türkiye'nin dışa bağımlılığı azaltma çabasının önemli bir aşaması olduğunu belirtti.Haberde, Türkiye'nin savunma sanayisinin son yirmi yılda hızlı bir büyüme kaydettiği belirtildi.Defence Post, Türkiye'nin denizaltı hamlesinin, ülkelerin stratejik özerkliğini güçlendirmek amacıyla yerli denizaltılarına yatırım yapma yönündeki küresel eğilimi yansıttığını vurguladı.Belçika merkezli Army Recognition ise, denizaltı adımının Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de daha özerk deniz gücü duruşunu pekiştirdiğini belirtti.Army Recognition, MİLDEN'in özelliklerine geniş yer ayırdı. Haberde, MİLDEN'ın yaklaşık 80 metreden uzun, modern bir taarruz denizaltısı olacağı ve su altında günlerce hiç ortaya çıkmadan görev yapabilmesini sağlayan özel bir sistemle donatılacağı bildirildi.Bu teknoloji sayesinde denizaltı çok daha sessiz hareket edebilecek ve izlenmesi zorlaşacak.Army Recognition, MİLDEN'in, yerli üretim AKYA torpidoları ve Atmaca gemi savar füzeleriyle donatılacağını, ileride uzun menzilli Gezgin seyir füzesinin de eklenmesinin gündemde olduğunu belirtti.Haberde, tüm savaş yönetim sisteminin, sonarların ve diğer kontrol teknolojilerinin Türkiye'de geliştirildiği bildirildi.Army Recognition, MİLDEN ile birlikte Türkiye'nin kendi teknolojisiyle üretilmiş bir denizaltıya sahip olacağını, dışa bağımlılığa karşı daha dirençli bir yapıya kavuşacağını belirtti.Habere göre, MİLDEN Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de daha görünmez ve etkili devriye imkanı sağlayacak ve savaş gemilerine, denizaltılara ve gerekirse kara hedeflerine karşı bir vurucu güç olacak.Army Recognition, MİLDEN'in, Türkiye'nin NATO içindeki konumunu güçlendireceğini bildirdi. Habere göre, denizaltı Türkiye'nin bölgesel caydırıcılığını artıracak ve rakiplerinin işini zorlaştıracak.Army Recognition, MİLDEN programındaki ilerlemenin, deniz geriliminin yüksek olduğu Doğu Akdeniz'de güç dengesini etkileyebileceğini vurgulayarak, 'Yerli tasarım denizaltılar ve hava savunma muhripleriyle donatılan bir Türk filosu, Ankara'nın NATO içindeki ağırlığını artırırken komşu donanmaların dikkatini çekiyor. Türkiye için bu program, hem kendi teknolojik mimarisine sahip bir donanma inşa etme hedefinde dönüm noktası hem de çevre denizlerde kalıcı bir varlık ve güvenlik dinamiklerine yön verme yolunda önemli bir aşama niteliği taşıyor.' ifadelerini kullandı.