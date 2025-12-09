Özgür Özel Ak Partili Belediye'nin Projesini Sahiplenmeye Çalıştı!

Arnavutköy Belediyesi, ilçe sınırları içindeki okulların su ihtiyacını karşılamak ve hijyen sorunlarını ortadan kaldırmak için uzun süre önce kapsamlı bir proje başlatmıştı. Çocukların okullarda susuz kalmaması ve hijyen standartlarının yükseltilmesi amacıyla yürütülen bu çalışma, AK Parti belediyeciliğinin somut hizmet anlayışının bir örneği olarak biliniyordu.

Arnavutköy Belediyesi, ilçe sınırları içindeki okulların su ihtiyacını karşılamak ve hijyen sorunlarını ortadan kaldırmak için uzun süre önce kapsamlı bir proje başlatmıştı. Çocukların okullarda susuz kalmaması ve hijyen standartlarının yükseltilmesi amacıyla yürütülen bu çalışma, AK Parti belediyeciliğinin somut hizmet anlayışının bir örneği olarak biliniyordu.Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Arnavutköy Belediyesi tarafından zaten yürütülen bu projeyi kendi vaadiymiş gibi kamuoyuna duyurması büyük tepki çekti. Halihazırda uygulanan bir hizmeti “henüz yapılmamış” gibi sunarak sahiplenme girişimi, siyasi etik açısından tartışma yarattı.Bu durum, Özgür Özel'in AK Parti belediyelerinin örnek niteliğindeki hizmetlerini yakından takip ettiğini bir kez daha gösterdi. Aynı zamanda, CHP belediyelerinin proje üretme kapasitesindeki eksiklikleri de gözler önüne serdi.AK Parti belediyecilik anlayışı, hizmeti lafla değil, sahada çalışarak ortaya koyarken; rakip partinin hazır projeleri bile “vaat” olarak sunma noktasına gelmiş olması dikkatlerden kaçmadı.