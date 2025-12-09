Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert sözler! 'Ya saldırganlaşıyor, ya da saçmalıyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İnsanlık İçin Güçlü Türkiye' programında konuştu. Başkan Erdoğan, 'İnsan hakları konusunda mahcubiyet duyacağımız hiçbir leke yok. Temiz bir sicile sahibiz. Nerede bir zulüm varsa mazlumun yanında zalimin karşısında dimdik duruyoruz.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:Tüm dünyada insan hak ve onurunun savunulucuğunu misyon edindik. Kalbi bizimle atan mazlum ve mağdurlara dayanışma mesajlarımı gönderiyorum. Gazzeli ve Sudanlı kardeşlerimizi selamlıyorum.Millete ve milletin değerlerine yönelik husumeti herkesçe bilinen tek parti faşizmi beyannamenin altını oymuştur. Bu zihniyet milletin hafızasında derin yaralar açmış, demokrasimize zararlar vermiştir.İnsan hakları cellatlarının ülkemize ve milletimize çıkardığı faturaları halen ödüyoruz.Beyefendiler sabıkalı geçmişleriyle hesaplaşmak yerine işi dedeye-ataya götürdüyse de biz doğruları konuşmaktan çekinmeyeceğiz. Yeri gelmişken söylemeden edemeyeceğim CHP Genel Başkanı her köşeye sıkıştığında ya topu taca atıyor, ya saldırganlaşıyor, ya da saçmalıyor. Yine haddini aşarak Sarıkamış'ta şehit düşen rahmetli dedemin 1 asır önce nerede olduğunu sormuş. Gençlik kollarımız da bu siyaset acemisine hak ettiği cevabı vermiş. Bu şahıs için daha fazla nefes harcamayı israf görüyorum.İnsan hakları konusunda mahcubiyet duyacağımız hiçbir leke yok. Temiz bir sicile sahibiz. Nerede bir zulüm varsa mazlumun yanında zalimin karşısında dimdik duruyoruz.Gazze ve Suriye'de ilk günden itibaren tavrımızı ortaya koyduk. Zulmü durdurmanın çabası içinde olduk. Zalime direnen kardeş Suriye halkını tebrik ediyorum.10 Mart mutabakatı olursa düğüm çözülür. Suriye'de toprak bütünlüğü olmalı. Filistin'e de özgürlük gelecek. Egemen Filistin Devleti muhakkak kurulacak.Herkesin bir planı varsa elbette Allah'ın da bir planı var. Kendilerini dev aynalarında gören katliam şebekelerinin her tuzağının üzerinde Rabbimizin de bir takdiri var.