Adrenalin tutkunları için bulunmaz keşif! Dünyanın en tehlikeli yolu Türkiye'de bulunuyor

17'Sİ DEREBAŞI'NDA OLMAK ÜZERE 38 KESKİN VİRAJD915 hattında toplam 38 keskin viraj bulunuyor. Ancak yolun en bilinen ve en tehlikeli kısmı, 'Derebaşı Virajları' olarak adlandırılan 5,1 kilometrelik bölüm.Deniz seviyesinden 1.712-2.035 metre yükseklikteki bu etapta tam 17 keskin viraj yer alıyor. Bazı noktalarda eğimin yüzde 17'ye ulaşması ise sürüşü daha da zorlaştırıyor.MACERA TUTKUNLARI İÇİN DEREBAŞI VİRAJLARITrabzon-Bayburt arasındaki dağ yamaçlarında yer alan ve 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Derebaşı Virajları yeni yerler keşfetmek isteyenleri ve heyecan ile macera arayanları bekliyor.YILIN 6 AYI ULAŞIM SAĞLANAMIYORKaradeniz sınırında yer alması nedeniyle sis, yağmur, heyelan, kar ve çığ gibi doğa olaylarının yaygın yaşandığı Derebaşı Virajları mevkisi, bu özellikleriyle dünya genelinde 'zor yol' olarak anılıyor. Bayburt-Trabzon arasındaki karayoluna kar yağışı nedeniyle yılın 6 ayı ulaşım sağlanamıyor. Yöre halkı ise her türden kara aracıyla yolu kullanmaya devam ediyor.İKİ ARAÇ KARŞILAŞTIĞINDA GERİ DÖNMEK ŞART OLABİLİYORYolun en dar ve dik bölgelerinde karşıdan gelen iki aracın yan yana geçmesi çoğu zaman mümkün olmuyor. Bu gibi durumlarda sürücülerden biri mecburen geri manevra yapmak zorunda kalıyor. Üstelik yaz mevsiminde bile yoğun sis ve ani bastıran yağmur, görüşü kısıtlayarak riskleri katlıyor. Dolayısıyla bu rotada yol alırken hem yüksek dikkat hem de ciddi sürüş ustalığı gerekiyor.KIŞIN UZUN SÜRE KAPALI KALIYORD915 yolunda kar ve buzlanmanın etkisini artırdığı dönemlerde ulaşım büyük ölçüde imkânsız hale geliyor. Bu nedenle güzergâh, çoğunlukla Ekim ayından Haziran sonuna kadar, bazı yıllarda ise Temmuz başına kadar trafiğe kapatılıyor. Sert kış koşulları yolu hem kayganlaştırıyor hem de uçurum kenarındaki dar geçitlerde ilerlemeyi son derece tehlikeli kılıyor.DÜNYANIN EN TEHLİKELİ YOLUUzun yıllar boyunca bu unvan Bolivya'daki ünlü 'Ölüm Yolu' Yungas'a atfedilmiş olsa da, pek çok macerasevere göre Türkiye'deki D915, zorluk derecesi olarak Yungas'ın önünde değerlendiriliyor.İşte dünyanın en tehlikeli 10 karayolu...10. STELVIO GEÇİDİ - İTALYAİtalya Alpleri'nde zikzaklar çizerek alçalan bu yol toplamda 48 keskin viraja sahiptir ve dünyanın en tehlikeli karayolları arasında yer alır.9. SİÇUAN-TİBET KARAYOLU - ÇİNÖlüm kapanı olarak bilinen Çin'in Çengdu kentinde başlayıp Tibet'in Lhasa şehrinde sona eren bu yol, yaklaşık 15 gün sürebilir.8. ATLANTİK YOLU - NORVEÇGökyüzüne uzanan bir rampa gibi görünen bu yol Norveç Denizi'nin vahşi dalgaları yüzünden sürücüleri oldukça zor durumda bırakabilir.7. ZOJİLA GEÇİDİ - HİNDİSTANLadakh ile Keşmir'i birbirine bağlayan bu geçit, özellikle kış aylarında oldukça tehlikeli bir hal alıyor. Geçit boyunca devrilmiş otobüsler, kazalı araçlar ve hayvanlarla karşılaşmak kaçınılmaz oluyor.6. SİBİRYA YOLU (YAKUTSK) - RUSYADünyanın en soğuk noktası olan Yakutsk'a ulaşmanın tek yolu olan bu asfaltlanmamış yol yılın on ayında buzlanma ve soğuklarıyla ünlüdür. Yaz aylarında ise yol çamur deryasına dönüşerek araçları yutan bu yol, İzole bir bölge olması nedeniyle hayatta kalma malzemeleri taşımak şart.5. NORTH YUNGAS YOLU - BOLİVYAÖlüm Yolu olarak bilinen North Yungas Yolu'nda her yıl 200-300 kişi hayatını kaybeder. Genişliği tek bir araçlık olan bu yol, korkutucu yüksekliklerden geçer ve koruma bariyerleri yoktur.4. SKIPPERS CANYON YOLU - YENİ ZELANDADar ve çakıllı yolları, yüksek irtifa ve keskin virajlarıyla ünlü olan Skippers Canyon Yolu, 140 yıl önce madenciler tarafından el işçiliğiyle oyulmuştur. Bu yol o kadar tehlikelidir ki sigorta şirketleri bu yolda yapılan kazaları kapsamaz.3. FAIRY MEADOWS YOLU - PAKİSTANGilgit-Baltistan bölgesinde yer alan ve dar bir yapıya sahip bu yol yüksek irtifa, keskin dönüşler ve bariyerlerin olmaması sürücüler için büyük risk oluşturur.2. KEYLONG KISHTWAR YOLU - HİNDİSTANHindistan'ın Himachal Pradesh eyaletinde yer alan bu yol, dik uçurumları ve rüzgarlı yapısıyla ünlüdür.1. BAYBURT D915 YOLU - TÜRKİYEBayburt şehrinde bulunan D915 Yolu, dünyanın en tehlikeli yolu seçilmiştir. 29 keskin virajı ve koruma bariyerlerinin olmaması sürücüleri ciddi bir riskle karşı karşıya bırakır. Kış aylarında kar fırtınaları ve çığlar nedeniyle yolun bazı bölümleri kapalıdır.'CEHENNEME GİDEN OTOYOL'Öyle ki Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, bu yol 'Cehenneme giden otoyol' olarak tanımlanıyor.