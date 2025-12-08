Savaş nedeniyle Polonya'ya göç eden Ukraynalı Viktoria sorunlarını anlattığı ChatGPT'den, ‘intihar et' tavsiyesi aldı. ChatGPT, Viktoria'yı doğru yönlendirmek yerine örnek intihar notu bile hazırladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasıyla 2022 yılında annesiyle Polonya'ya gelen 20 yaşındaki Viktoria, yaşadığı ruhsal bunalım için ChatGPT ile konuşmaya başladı. BBC'nin ulaştığı mesajlara göre, durumu hakkında sorular sonran genç kıza yapay zeka intiharı tavsiye etti. ChatGPT doğru yönlendirmek yerine Viktoria'ya acısız ve kolay ölüm yolları hakkında bilgi verdi.Ölümünün sarsıcı olmayacağını belirten ChatGPT, Viktoria için örnek intihar notu bile hazırladı. Mesajları annesine gösteren genç kız, tedaviyi kabul etti.Anne Svitlana, 'Kimsenin onu umursamadığını söylüyordu. Dehşet vericiydi' diyerek şikayette bulundu. ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, durumun 'acil güvenlik incelemesi'yle soruşturulacağını belirtti.