Binlerce aileyi ilgilendiriyor! Bu bebek ürünü acilen toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne yeni bir ürün daha ekledi ve çok sayıda ailenin kullandığı popüler bir bebek ürününün güvensiz bulunduğunu açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, yaptığı düzenli denetimlerin ardından güvensiz ürünlere yönelik uyarılarını kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.Son incelemeler kapsamında Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yeni bir bebek ürünü daha eklendi.Aileler tarafından sıkça tercih edilen popüler ürünün, yapılan güvenlik testlerini geçemediği açıklandı.Detaylı laboratuvar incelemelerinde ürünün hem bebek sağlığı hem de kullanım güvenliği açısından önemli riskler taşıdığı tespit edildi.Bakanlık, Bbk Ahşap Figürlü Emzik Askısı'nın boğulma riski sebebiyle satışını durdurulduğunu bildirdi.Piyasada bulunan tüm ürünlerin toplatılmasına karar verildi.İşte ürün bilgileri: