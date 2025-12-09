Elektrikli Araç Sarj Ücretinde Yeni Dönem!

Türkiye genelinde yaygınlaşan elektrikli araç şarj istasyonları için kurallar yeniden yazılıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), sektörü düzenlemek adına kapsamlı bir taslak hazırladı.Hazırlanan yeni yönetmelik taslağı, sürücülere ve işletmelere önemli yenilikler getiriyor. EPDK, bu adımla hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.Şarj istasyonu işletmecileri artık esnek fiyatlandırma modeline geçiş yapıyor. Şirketler, belirli saatlerde veya bölgelerde daha düşük ücretler talep edebilecek. Böylece rekabet artacak ve kullanıcılar daha uygun maliyetlerle karşılaşacak.Yeni dönemde şarj ağı işletmecilerinin belirli bir soket kapasitesine ulaşması gerekecek. Ayrıca şirketlerin geniş bir coğrafi kapsama sahip olması şart koşuluyor. Mevcut işletmelerin bu kurallara uyması için bir yıl süresi bulunuyor. Bununla birlikte, acil durumlarda mobil şarj istasyonları da devreye girebilecek.Sürücülerin en çok talep ettiği ödeme kolaylığı nihayet hayata geçiyor. 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren otoyollardaki hızlı şarj (DC) noktalarında kredi kartı geçerli olacak. Bu sayede ödeme süreçleri çok daha hızlı ilerleyecek.Kullanıcılar, roaming sistemi sayesinde farklı firmaların istasyonlarını tek bir uygulama üzerinden kullanabilecek. Ayrıca işletmelerin çağrı merkezi kurması zorunlu hale geliyor. Enerji verimliliği için bataryası yüzde 85 dolan araçların şarjı teknik olarak sonlandırılabilecek.