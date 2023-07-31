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Mersin'de PKK'ya ağır darbe... Operasyona 350 polis katıldı

Mersin'de uyuşturucu ticareti yaparak terör örgütü PKK/KCK'ya destek sağladıkları tespit edilen 19 organize suç örgütü şüphelisinin yakalanmasına yönelik yaklaşık 350 polisle şafak operasyonu yapıldı.

Ekleme: 31.07.2023 - 08:44 Güncelleme: 31.07.2023 - 08:47 / Editör: Ozge Selin
Mersin'de PKK'ya ağır darbe... Operasyona 350 polis katıldı
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, PKK/KCK'ya müzahir olduğu belirlenen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, şüphelilerin finans kaynağının uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelir olduğu, 'para akışını' gizlemek için çeşitli yollara başvurdukları saptandı.

Çalışmalarda, kimliği tespit edilen 19 zanlının, bu yöntemle PKK/KCK'ya eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi.

YAKLAŞIK 350 POLİS KATILDI
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şafak vakti dron destekli başlatılan operasyona yaklaşık 350 polis katıldı.

Özel harekat polisleri, baskın yapılan adreslerdeki sokakların girişinde uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

AYDINLATMA DIREĞİNDE GÜVENLİK KAMERALARI
Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen baskında, zanlının evinin sokağındaki aydınlatma direğine yerleştirilen güvenlik kameraları dikkati çekti.

Polisin, şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.
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