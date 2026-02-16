Gazze'den Somali'ye Ankara'nın Hamleleri Panikletti! Türkiye Enerjide Küresel Oyuncu

İsrail merkezli Emess, 'Endişe verici: Erdoğan Gazze Şeridi'ndeki tehlikeli etkisini nasıl artırıyor' başlıklı haberinde, Türkiye'nin Gazze'de yeni camiler inşa ettiğini ve Filistinlilere yönelik yardım faaliyetlerini genişlettiğini bildirdi.Haberde asıl vurgunun ise bu adımların İsrail'de yarattığı tedirginlik olduğu dikkat çekti.Emess'e göre, Türkiye Diyanet Vakfı Ramazan ayı öncesinde Gazze'nin es-Sabra, Cibaliye ve Şeyh Rıdvan mahallelerinde üç yeni cami inşa etti.Söz konusu girişim dini ve insani bir faaliyet olsa da İsrailli yetkililerin bu adımı Türkiye'nin Gazze'deki etkisini derinleştirme hamlesi olarak değerlendirdiği aktarıldı.Haberde ayrıca son haftalarda Türk kuruluşlarının bölgede gıda dağıtım merkezleri açtığına da yer verildi.İsrailli yetkililerin, bu yardım faaliyetlerinin Gazze'de kamuoyu nezdinde İsrail karşıtı söylemi güçlendirebileceği yönünde endişe taşıdığı belirtildi.Emess'in analizine göre, bu sivil girişimler Ankara'nın Gazze'de kurulması planlanan uluslararası bir gücün parçası olma yönündeki diplomatik çabalarıyla eş zamanlı ilerliyor.İsrailli kaynaklar, sivil-dini faaliyetlerle güvenlik alanındaki olası varlık arzusunun tesadüf olmadığını; bunun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgede uzun vadeli bir etki alanı oluşturma stratejisinin parçası olduğunu iddia ediyor.Haberde, Ankara'nın uluslararası alanda askeri gücünü de öne çıkarmaya devam ettiği vurgulandı. Bu kapsamda binlerce Türk askerinin kısa süre önce Almanya'da düzenlenen geniş çaplı bir NATO tatbikatına katıldığı hatırlatıldı.Türkiye'nin İsrail karşıtı politikalar izlediği yönündeki değerlendirmelere rağmen, NATO içinde merkezi bir aktör olmaya devam ettiği vurgulandı.Emess ayrıca, Türkiye'nin SİHA üretim kapasitesine de dikkat çekti. Üst düzey bir Türk yetkilinin, 'Geçmişte kendi paramızla İHA satın alamazken, bugün tasarlıyor, üretiyor ve ihraç ediyoruz' sözlerine yer verilen haberde, bu açıklamaların İsrail'de bir güç gösterisi olarak algılandığı belirtildi.Tel Aviv'deki değerlendirmenin, Gazze'deki dini faaliyetler, insani yardım çalışmaları ve Türkiye'nin artan askeri kapasitesinin birleşiminin bölgede yeni bir gerilim zeminine yol açabileceği yönünde olduğu aktarıldı.İsrail basınında Türkiye'ye yönelik dikkat çeken analizler bununla sınırlı değil. Emess, Türkiye'nin Gazze'deki dini ve insani faaliyetlerini 'etki artırma hamlesi' olarak yorumlarken, Maariv gazetesi de Ankara'nın enerji alanındaki adımlarını mercek altına aldı.Maariv'in 'tarihi adım' başlığıyla yayımladığı haberinde, Türkiye'nin Somali açıklarında petrol arama faaliyetlerine başlamasının İsrail'de yakından takip edildiğini vurguladı.Habere göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sondaj gemisi 'Çağrı Bey'in Somali karasularında petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına başlayacağını duyurdu.Haberde, gemiye Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının eşlik edeceği, Aden Körfezi ve Somali açıklarında güvenlik desteği sağlanacağı belirtildi.Maariv, bu hamleyi yalnızca enerji yatırımı olarak değil, Türkiye'nin Afrika Boynuzu'ndaki askeri ve stratejik varlığını kalıcı hale getirme girişimi olarak değerlendirdi.Haberde, Ankara'nın enerji bağımsızlığı hedefi doğrultusunda Karadeniz'de doğal gaz üretimini artırma planları, nükleer enerji yatırımları ve deniz aşırı arama faaliyetleriyle küresel bir enerji oyuncusu olduğu vurgulandı.Maariv'e göre, Türkiye'nin Somali'deki faaliyetleri yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda jeopolitik bir anlam taşıyor.Türk Deniz Kuvvetleri'nin sondaj faaliyetlerine doğrudan eşlik etmesi ve bölgede askeri varlığın güçlendirilmesi, Doğu Akdeniz'den Afrika'ya uzanan geniş bir etki alanı stratejisinin parçası olarak yorumlandı.Haberde ayrıca Türkiye'nin Libya'da yeni ruhsat ihalelerine katılma hazırlığı yaptığı, Pakistan'da sismik arama planladığı ve Exxon ile Chevron gibi küresel enerji şirketleriyle iş birliklerini genişlettiği aktarıldı.Bu gelişmelerin, Ankara'nın enerji diplomasisini askeri kapasiteyle desteklediği yönünde bir tablo ortaya koyduğu belirtildi.