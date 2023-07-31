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İstanbul Havalimanı yine rakiplerini solladı! Zirveye yerleşti

Dünyanın en büyük havalimanlarından olan İstanbul Havalimanı, 17-23 Temmuz tarihleri arasında günlük ortalama 1472 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Ekleme: 31.07.2023 - 14:55 Güncelleme: 31.07.2023 - 15:02 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Havalimanı yine rakiplerini solladı! Zirveye yerleşti
İstanbul Havalimanı, 17-23 Temmuz'da günlük ortalama 1472 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının 17-23 Temmuz tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1472 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1385 uçuşla Paris Charles De Gaulle, 1339 uçuşla Frankfurt havalimanları izledi.


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