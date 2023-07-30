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Esenyurt’taki vahşette sıcak gelişme… 2 kişiyi öldüren katilin kimliği belli oldu: Sosyal medya paylaşımı dikkat çekti!

İstanbul Esenyurt'taki bir tekel bayiinde gece saatlerinde tartışma çıktı. İş yerine giden 4 kişi, tekel bayiindeki 3 kişiye kurşun yağdırdı. 2 kişi öldü 1 kişi de ağır yaralandı. Olayın ardından lüks cipiyle kaçan saldırganların kimlikleri ise ortaya çıktı. Korkunç cinayeti yanında oğluyla işlediği belirlenen Tarık Özerbay'ın sosyal medya paylaşımı ise dikkatlerden kaçmadı: Kimlere…

Ekleme: 30.07.2023 - 10:06 Güncelleme: 30.07.2023 - 11:43 / Editör: Ozge Selin
Esenyurt’taki vahşette sıcak gelişme… 2 kişiyi öldüren katilin kimliği belli oldu: Sosyal medya paylaşımı dikkat çekti!
Türkiye, İstanbul Esenyurt'ta yaşanan vahşetle sarsıldı… Kan donduran olay geçtiğimiz gün Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayiinde yaşandı.

İş yerine giden 4 kişi, tekel bayiindeki 3 kişiyle tartıştı. Ardından silaha sarıldı. Tekel bayiindeki gençlere kurşun yağdırdı… . Saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı. Saldırı anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ÖNCE TARTIŞTILAR SONRA SİLAHLA ATEŞ ETTİLER

Görüntülerde, 3 kişi iş yerinde muhabbet ederken, 4 kişi daha içeri giriyor.

Yeşil tişörtlü biri ile iş yeri çalışanı arasında tartışma çıkıyor. Saldırganlardan birinin 'Babanı çağır konuşalım' dediği duyulurken, iş yeri çalışanının, 'Şimdi böyle niye geldiniz bana bi söyleyin' diye yanıt veriyor. Beyaz gömlekli saldırgan ise, 'Baban bir şey paylaşmış, çağır konuşalım' diyor.

Kasada duran çalışan, 'Babam ne paylaşmış söyleyin' diye yanıt verdikten sonra, saldırganlardan birinin 'Sen bilmiyor musun?' dediği duyuluyor. Tartışma esnasında yeşil tişörtlü saldırganın iş yeri çalışanının omzunu sıkmasının ardından, iş yeri çalışanı ile yeşil tişörtlü saldırgan arasında arbede çıkıyor.

Arbede sırasında iş yeri çalışanı kasada bulunan silahı alarak, yeşil tişörtlü saldırganın ayaklarına ateş ediyor. O sırada saldırganlar şişelerle kasada bulunan kişiye saldırıyor. Beyaz gömlekli saldırgan üzerinde bulunan silahı çıkararak önce iş yeri çalışanına defalarca ateş ediyor. Ardından da işyerinde bulunan iki kişiye daha ateş ediyor.

DAHA ÖNCE DE KURŞUNLANMIŞ

Saldırganlar, olayın ardından geldikleri siyah renkli lüks cip ile olay yerinden kaçtı. 2 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren 4 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, iş yerinin geçtiğimiz aylarda da kurşunlandığı ortaya çıktı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında saldırganların kimlik bilgilerine ulaşıldı. Kısa süre sonra olaya karışan yeşil tişörtlü ve adının Murat Özer olduğu belirlenen şahıs polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu yakalandı.

Esenyurt’taki vahşette sıcak gelişme… 2 kişiyi öldüren katilin kimliği belli oldu: Sosyal medya paylaşımı dikkat çekti!

OĞLU DA YANINDAYMIŞ!

Olayda silahını üst üste ateşleyen beyaz tişörtlü şahsın da kimliği belli oldu. Gençlere kurşun çıkan ve 2 kişiyi hayattan koparanın Tarık Özerbay olduğu anlaşıldı.

Esenyurt’taki vahşette sıcak gelişme… 2 kişiyi öldüren katilin kimliği belli oldu: Sosyal medya paylaşımı dikkat çekti!

Olayda bulunan şahıslardan birinin de Tarın Özerbay'ın oğlu Azat Özerbay olduğu ortaya çıktı.

Esenyurt’taki vahşette sıcak gelişme… 2 kişiyi öldüren katilin kimliği belli oldu: Sosyal medya paylaşımı dikkat çekti!

Şüphelilerin sosyal medyadaki paylaşımında, olay yerinden kaçtıkları aracın da göründüğü dikkatlerden kaçmadı...

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