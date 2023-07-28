Yunanistan alev alev! Kıyamet gibi patlamanın sebebi ne? Uzmanlardan korkutan uyarı

Yunanistan'ın Magnisia bölgesindeki yangınlarla ilgili durum kontrolden çıkarken, alevlerin askeri uçak mühimmat deposuna ulaşmasıyla patlama meydana geldi.Yerel basında yer alan haberlere göre, sahil kasabası Nea Aghialos'ta şiddetli patlama sesleri duyuldu ve bazı yerleşim yerindekiler tahliye edildi.Alevlerin askeri uçak mühimmat deposuna ulaşmasıyla yaşanan patlamanın etkisiyle çevredeki evlerin camları kırıldı. Yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılmaya devam ediyor. Bölgede deniz yoluyla da tahliyeler yapıldı.Yunan basınında ise patlamanın sebebi sorgulanıyor. Yunan gazetesi Kathimerini'nin haberine göre yangının birinci suçlusu rüzgarın yön değiştirmesi.Aynı zamanda bölgede bulunan bir çiftçi ile 70 yaşındaki bir kadının karavanda öldüğü biliniyor.Kathimerini, her ne kadar Yunan hükümetinin olumlu bir bakış açısında olduğunu ifade etse de aslında itfaiye teşkilatından gelen bilgilerin çok iç açıcı olmadığını yazdı.Gazete, bölgenin tamamının yoğun bir dumanla kaplandığının ve patlama nedeniyle ortalığın resmen bir savaş alanına döndüğünü ifade etti.Öte yandan uzmanlar da Yunan basınına ülkede yaşanan yangınları değerlendiriyor. Uzmanlar, "Kuvvetli rüzgarlar yangını çok hızlı hareket ettirdi. Tarım arazilerini, meyve bahçelerini, zeytinlikleri yakmaya başaldı" dedi.Uzmanlar aynı zamanda bölgedeki batı yönlü ve alçaltıcı rüzgarlar Orta Yunanistan'da yangınların artmasına neden olabilir.Yangının Yunanistan'ın pek çok yerinde yayılması üzerine Yunanistan'da nerede güvendeyiz sorusu üzerine ise uzmanlar "Bu gibi aşırı yangın-meteorolojik koşullar olduğunda hiçbir yerde güvende değiliz" dedi.Ülkede günlerdir süren orman yangınlarında 4 kişi hayatını kaybetmişti. Yunanistan'da 17 Temmuz'da başlayan orman yangınları devam ederken, yangınlara müdahale etmek için Türkiye, İsrail, Mısır, Bulgaristan, İtalya, Malta, Fransa, Ürdün, Polonya, Romanya ve Slovakya yardım göndermişti.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri, dokuz kişilik uçuş ekibiyle 22 Temmuz'da Atina'ya varmıştı. Türkiye'den gönderilen uçaklar, Rodos Adası'ndaki yangınlarda görev yapıyor.