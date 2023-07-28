Sağlık çalışanlarına kabusu yaşattı! İstanbul'da korku dolu anlar

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete bir yenisi daha eklendi. Korkunç olay geçtiğimiz yıl haziran ayında İstanbul Ümraniye'de yaşandı. Berkan A., kız kardeşinin fenalaşması üzerine ambulans çağırdı.Korku ve telaşla ambulansı arayan genç adam, ambulansı karşılamak için kapının önüne çıktı. Kısa bir süre sonra gelen ambulansın içindeki sağlık çalışanları Zeynep B. ve Kübra Y. hastaya müdahale etmek için eve çıktı.Tam eve girecekken Pomeranian cinsi köpeği gören sağlık çalışanı Zeynep B. köpek fobisi olduğunu anlattı. Berkan A.'dan köpeği bir odaya koymasını rica edince ortalık karıştı.İddiaya göre alkollü Berkan A, hemşire Zeynep B'nin üzerine yürüyerek 'Ne köpek fobisi, gir içeriye fobisini sinkaf ettiğim' şeklinde bağırmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran Zeynep B, eve giremezken diğer sağlık çalışanı Kübra Y, hastayla ilgilenmeye başladı.Ancak Kübra Y'nin hastaya müdahalesi esnasında alkollü olan Berkan A. yine olay çıkardı. Bu kez de sağlık çalışanını kardeşinin bulunduğu odaya kilitleyen Berkan A., genç kadına kabusu yaşattı.Sağlık çalışanı kapıyı açmasını söylemesine rağmen dinlemeyen Berkan A, Kübra Y'nin 'Bu şekilde hastaya bakamam' demesi üzerine sinir krizi geçirdi.Saldırgan adam, sağlık çalışanlarına küfürler ederek 'Kardeşime bakacaksınız, o benim en değerlim, sizi mahvederim' şeklinde tehditler yağdırdı.Ambulansın şoförü Ali K'nın da olay yerine gelmesiyle kapıda ambulansı göremeyen Berkan A, hakaretlerini sürdürdü. Ambulans geldiği gibi görevlilere tahsis edilen ön kabine oturan Berkan A'yı çevredeki komşular zor sakinleştirdi.Yaşananların ardından sağlık görevlileri şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturmada suçlamaları reddeden Berkan A. hakkında 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 12 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.