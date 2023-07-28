Sağlık çalışanlarına kabusu yaşattı! İstanbul'da korku dolu anlar
Ümraniye'de alkol içerken kız kardeşinin fenalaşması üzerine ambulans çağıran Berkan A. 112 sağlık görevlilerine dehşeti yaşattı. Ambulansta çalışanlara tahsis edilen ön kabini işgal edip hakaretler yağdıran Berkan A'ya 12 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete bir yenisi daha eklendi. Korkunç olay geçtiğimiz yıl haziran ayında İstanbul Ümraniye'de yaşandı. Berkan A., kız kardeşinin fenalaşması üzerine ambulans çağırdı.
Korku ve telaşla ambulansı arayan genç adam, ambulansı karşılamak için kapının önüne çıktı. Kısa bir süre sonra gelen ambulansın içindeki sağlık çalışanları Zeynep B. ve Kübra Y. hastaya müdahale etmek için eve çıktı.
KÖPEKTEN KORKUNCA ORTALIK KARIŞTI!
Tam eve girecekken Pomeranian cinsi köpeği gören sağlık çalışanı Zeynep B. köpek fobisi olduğunu anlattı. Berkan A.'dan köpeği bir odaya koymasını rica edince ortalık karıştı.
İddiaya göre alkollü Berkan A, hemşire Zeynep B'nin üzerine yürüyerek 'Ne köpek fobisi, gir içeriye fobisini sinkaf ettiğim' şeklinde bağırmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran Zeynep B, eve giremezken diğer sağlık çalışanı Kübra Y, hastayla ilgilenmeye başladı.
SAĞLIK ÇALIŞANINI ODAYA KİLİTLEDİ
Ancak Kübra Y'nin hastaya müdahalesi esnasında alkollü olan Berkan A. yine olay çıkardı. Bu kez de sağlık çalışanını kardeşinin bulunduğu odaya kilitleyen Berkan A., genç kadına kabusu yaşattı.
Sağlık çalışanı kapıyı açmasını söylemesine rağmen dinlemeyen Berkan A, Kübra Y'nin 'Bu şekilde hastaya bakamam' demesi üzerine sinir krizi geçirdi.
TEHDİTLER YAĞDIRDI
Saldırgan adam, sağlık çalışanlarına küfürler ederek 'Kardeşime bakacaksınız, o benim en değerlim, sizi mahvederim' şeklinde tehditler yağdırdı.
Ambulansın şoförü Ali K'nın da olay yerine gelmesiyle kapıda ambulansı göremeyen Berkan A, hakaretlerini sürdürdü. Ambulans geldiği gibi görevlilere tahsis edilen ön kabine oturan Berkan A'yı çevredeki komşular zor sakinleştirdi.
12 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Yaşananların ardından sağlık görevlileri şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturmada suçlamaları reddeden Berkan A. hakkında 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 12 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Korku ve telaşla ambulansı arayan genç adam, ambulansı karşılamak için kapının önüne çıktı. Kısa bir süre sonra gelen ambulansın içindeki sağlık çalışanları Zeynep B. ve Kübra Y. hastaya müdahale etmek için eve çıktı.
KÖPEKTEN KORKUNCA ORTALIK KARIŞTI!
Tam eve girecekken Pomeranian cinsi köpeği gören sağlık çalışanı Zeynep B. köpek fobisi olduğunu anlattı. Berkan A.'dan köpeği bir odaya koymasını rica edince ortalık karıştı.
İddiaya göre alkollü Berkan A, hemşire Zeynep B'nin üzerine yürüyerek 'Ne köpek fobisi, gir içeriye fobisini sinkaf ettiğim' şeklinde bağırmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran Zeynep B, eve giremezken diğer sağlık çalışanı Kübra Y, hastayla ilgilenmeye başladı.
SAĞLIK ÇALIŞANINI ODAYA KİLİTLEDİ
Ancak Kübra Y'nin hastaya müdahalesi esnasında alkollü olan Berkan A. yine olay çıkardı. Bu kez de sağlık çalışanını kardeşinin bulunduğu odaya kilitleyen Berkan A., genç kadına kabusu yaşattı.
Sağlık çalışanı kapıyı açmasını söylemesine rağmen dinlemeyen Berkan A, Kübra Y'nin 'Bu şekilde hastaya bakamam' demesi üzerine sinir krizi geçirdi.
TEHDİTLER YAĞDIRDI
Saldırgan adam, sağlık çalışanlarına küfürler ederek 'Kardeşime bakacaksınız, o benim en değerlim, sizi mahvederim' şeklinde tehditler yağdırdı.
Ambulansın şoförü Ali K'nın da olay yerine gelmesiyle kapıda ambulansı göremeyen Berkan A, hakaretlerini sürdürdü. Ambulans geldiği gibi görevlilere tahsis edilen ön kabine oturan Berkan A'yı çevredeki komşular zor sakinleştirdi.
12 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Yaşananların ardından sağlık görevlileri şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturmada suçlamaları reddeden Berkan A. hakkında 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 12 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.