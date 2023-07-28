  • USD: 26,93 - 26,98
  • EURO: 29,98 - 30,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sağlık çalışanlarına kabusu yaşattı! İstanbul'da korku dolu anlar

Ümraniye'de alkol içerken kız kardeşinin fenalaşması üzerine ambulans çağıran Berkan A. 112 sağlık görevlilerine dehşeti yaşattı. Ambulansta çalışanlara tahsis edilen ön kabini işgal edip hakaretler yağdıran Berkan A'ya 12 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ekleme: 28.07.2023 - 11:10 Güncelleme: 28.07.2023 - 11:22 / Editör: Ozge Selin
Sağlık çalışanlarına kabusu yaşattı! İstanbul'da korku dolu anlarSağlık çalışanlarına yönelik şiddete bir yenisi daha eklendi. Korkunç olay geçtiğimiz yıl haziran ayında İstanbul Ümraniye'de yaşandı. Berkan A., kız kardeşinin fenalaşması üzerine ambulans çağırdı.

Sağlık çalışanlarına kabusu yaşattı! İstanbul'da korku dolu anlar


Korku ve telaşla ambulansı arayan genç adam, ambulansı karşılamak için kapının önüne çıktı. Kısa bir süre sonra gelen ambulansın içindeki sağlık çalışanları Zeynep B. ve Kübra Y. hastaya müdahale etmek için eve çıktı.

Sağlık çalışanlarına kabusu yaşattı! İstanbul'da korku dolu anlar

KÖPEKTEN KORKUNCA ORTALIK KARIŞTI!

Tam eve girecekken Pomeranian cinsi köpeği gören sağlık çalışanı Zeynep B. köpek fobisi olduğunu anlattı. Berkan A.'dan köpeği bir odaya koymasını rica edince ortalık karıştı.

İddiaya göre alkollü Berkan A, hemşire Zeynep B'nin üzerine yürüyerek 'Ne köpek fobisi, gir içeriye fobisini sinkaf ettiğim' şeklinde bağırmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran Zeynep B, eve giremezken diğer sağlık çalışanı Kübra Y, hastayla ilgilenmeye başladı.

Sağlık çalışanlarına kabusu yaşattı! İstanbul'da korku dolu anlar

SAĞLIK ÇALIŞANINI ODAYA KİLİTLEDİ

Ancak Kübra Y'nin hastaya müdahalesi esnasında alkollü olan Berkan A. yine olay çıkardı. Bu kez de sağlık çalışanını kardeşinin bulunduğu odaya kilitleyen Berkan A., genç kadına kabusu yaşattı.

Sağlık çalışanı kapıyı açmasını söylemesine rağmen dinlemeyen Berkan A, Kübra Y'nin 'Bu şekilde hastaya bakamam' demesi üzerine sinir krizi geçirdi.

TEHDİTLER YAĞDIRDI

Saldırgan adam, sağlık çalışanlarına küfürler ederek 'Kardeşime bakacaksınız, o benim en değerlim, sizi mahvederim' şeklinde tehditler yağdırdı.

Ambulansın şoförü Ali K'nın da olay yerine gelmesiyle kapıda ambulansı göremeyen Berkan A, hakaretlerini sürdürdü. Ambulans geldiği gibi görevlilere tahsis edilen ön kabine oturan Berkan A'yı çevredeki komşular zor sakinleştirdi.

12 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Yaşananların ardından sağlık görevlileri şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturmada suçlamaları reddeden Berkan A. hakkında 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 12 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.


İsmail Saymaz: Kılıçdaroğlu hem Ümit Özdağ hem de Engin Özkoç'a İçişleri Bakanlığı sözü verdi
LGBT terörünün korkunç yüzü! ABD Kongresi’nde LGBT terörüne ateş püskürdüler: Kendimi canavar gibi hissediyorum
Ümit Özdağ’dan bomba seçim itirafları! Gizli protokolün perde arkasını açıkladı: Yüzde 1'lik katkısı olmayanlar yüzünden kaybettik
Avrupa'da kritik temaslar! Bakan Şimşek: Belirleyici konumdayız, Türkiye'yi görmezden gelemezler
Bakan Yerlikaya duyurdu: 10 şehidin katili gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
‘Akbelen Ormanları’nda katliam yapılıyor’ algısı bir bir çürütüldü: Mesele yine ağaç değil
CHP'li Tunç Soyer yine sözünde durmadı! İzmir'de yeni kriz patlak verdi!
'Kama' Yunanistan'da büyük paniğe neden oldu: Türkiye'yi dünyanın en iyilerinden biri haline getirecek
AK Partili İnan'dan Tunç Soyer'e tepki: 'Beceriksizliklerinin üstünü örtmeye çalışmaktan başka bir şey değil'
'Zoom' toplantısına katılan Özgür Özel İmamoğlu'nu da sattı
MHP'den CHP'ye Kılıçdaroğlu'na Kurultay göndermesi: Süre dolmuş, zamanı geriye saramayız
Yunanistan alev alev! Kıyamet gibi patlamanın sebebi ne? Uzmanlardan korkutan uyarı
Ekrem İmamoğlu’ndan yeni hamle! CHP’li Barış Yarkadaş parti kuruyor dedi... FETÖ vurgusu dikkat çekti
BM'den teröre destek! Skandal PKK ziyaretinin fotoğrafı ortaya çıktı
PKK'nın sözde Sincar eyalet sorumlusu Mesut Celal Osman'ı etkisiz hale getirildi
Kemer'de orman yangını sürüyor! Hava gücü 4 günde 1963 sorti yaptı
CHP'li Çankaya Belediyesi'nde büyük isyan! 'Hayal bile kuramayacak hale getirdiniz bizi'
CHP'deki koltuk kavgasıyla ilgili bomba iddia: Ekrem İmamoğlu adaylığını duyurabilir
Ticaret Bakanı Bolat: Vatandaşları mağdur edenlere yönelik uygulanan para cezası 361 milyon TL'ye ulaştı
2 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Emekliye maaş farkı bugün hesaplarda
Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji il il uyardı

Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji il il uyardı

İki bin yıllık kaya mezarları keşfedilmeyi bekliyor

İki bin yıllık kaya mezarları keşfedilmeyi bekliyor

Nesli tükenme tehlikesinde! Eskişehir Sivrihisar’da görüntülendi .

Nesli tükenme tehlikesinde! Eskişehir Sivrihisar’da görüntülendi .

Kayıp kripto fenomeni korkunç halde bulundu! Bedenini parçalayıp bavula koymuşlar…

Kayıp kripto fenomeni korkunç halde bulundu! Bedenini parçalayıp bavula koymuşlar…

Türkiye kavruldu! O ilimiz ise dondu: Sıcaklık 5.8 derece!

Türkiye kavruldu! O ilimiz ise dondu: Sıcaklık 5.8 derece!

Marmara Denizi'ni bekleyen tehlike! Uzmanlar uyardı: Bir an önce yapmamız lazım

Marmara Denizi'ni bekleyen tehlike! Uzmanlar uyardı: Bir an önce yapmamız lazım