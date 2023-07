CHP'li Tunç Soyer yine sözünde durmadı! İzmir'de yeni kriz patlak verdi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ve İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde geçtiğimiz nisan ayında toplu iş sözleşmeleri imzalandı. 1 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2024 tarihini kapsayan sözleşmede yaklaşık 18 bin işçinin geriye dönük alacaklarının da 90 gün içinde ödenmesi hükme bağlandı. Belediye ile sendika arasında yürütülen görüşmelerde belediye yönetimi geriye dönük alacaklar için tarih verse de sözünde durmadı.Toplu iş sözleşmesinde yer alan geriye dönük 4 aylık işçi alacakları ile ilgili işçilere ödeme yapılmayınca önceki gün işyerlerinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu şubeler yarım gün iş bırakma kararı aldı. Alınan karar doğrultusunda bugün yani 28 Temmuz Cuma günü içlerinde park bahçeler, fen işleri, İZSU, ESHLOT Atölyeler ve büro personelleri olmak üzere toplam 18 bin çalışan iş bıraktı. Sabah erken saatlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in makamının da bulunduğu Kemeraltındaki Egemenlik Evi önünde toplanan işçiler geriye dönük alacaklarının bir an önce hesaplarına yatırılmasını istedi.Egemenlik evi önünde açıklama yapan Genel İş İzmir 3 No'lu şube başkanı Faruk Saral geriye dönük alacaklarının enflasyon karşısında eridiğini belirterek. 'Disk Genel İş Sendikaları olarak İZELMAN ve İZENERJİ şirketleri içinde örgütlü olduğumuz 18 bin üyemizin Toplu İş Sözleşmesinde doğan farklarımızı son ödeme tarihinde alamadığımız için bugün buradayız. TİS sürecini ve geriye dönükleri almak için beklediğimiz 3 aylık süreyi de hesaplarsak 7 ay sonra alacaklarımızı alacağız. Toplu iş sözleşmesinde yazan bu yasal sürelerin arasında geçen zaman diliminde alacaklarımız Türkiye şartlarında erimedi aslında kayboldu. Ocak ayında dolar kuru 18 TL iken şu an itibari ile 26 TL dir. Yaklaşık yüzde 50 enflasyonun altında tüm alacaklarımız ezilmiştir. Bu şartlar altında işçiler olarak zamanında alacaklarımızı alarak, zamanında borçlarımızı ödemek istiyoruz' dedi.Büyükşehir işçilerinin ay sonunu zor getirdiğini ifade eden Saral, 'İzmir Büyükşehir Belediye işçileri olarak gece gündüz demeden, 7 gün 24 saat esasına göre, doğumdan ölüme soğuk, sıcak demeden büyük bir özveriyle belediyenin gülen yüzü ve hizmet edenleriyiz. İşte bu yüzden hizmeti üreten biz emekçiler isek ödemeler noktasında öncelik, alın teri döken bu gülen yüzlerin olmalıdır. Biz emekçiler olarak geriye dönük alacaklarımız için Toplu iş sözleşmemizde yazan sürenin sonuna kadar sabırla bekledik. Ve gün geldi, işte o günün sabahında hep birlikte üretimden gelen gücümüzü kullanarak buradayız, alacaklarımızı istiyoruz. Fazlasını değil hakkımız olanı istiyoruz' diye konuştu.Saral, 'Teşekkürlerle, alkışlarla bu kapıda imzaladığımız toplu iş sözleşmemizden sonra üyelerimizle birlikte 18 bin emekçi adına alkışlarla zılgıtlarla hakkımız olanı, geriye dönük alacaklarımızı istiyoruz. 1, 2, 3 ve 9 No'lu şube yönetim kurulları olarak ve 18 bin emekçi adına taleplerimizi basına, kamuoyuna ve İzmir Büyükşehir Belediyesine bildiririz' dedi.Ödeme gerçekleşmezse işçiler 1 Ağustos Salı günü de tam gün iş bırakacak. Bu seferki eylemde sendika üyesi otobüs şoförlerinin de iş bırakması gündeme gelebilecek.Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzmir Metro AŞ ve işveren sendikası SODEM-SEN ile metro ve tramvayda çalışan işçilerin örgütlü olduğu Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde dün de anlaşma sağlanamadı. Durum böyle olunca sendikanın açıkladığı tarihe 72 saatten az bir süre kaldı. Eğer uzlaşma olmazsa 31 Temmuz Pazartesi günü sabah saat 05.00'dan itibaren kent içi ulaşımın can damarını oluşturan metro ve tramvay seferleri duracak. İzmirli haftaya kabus ile uyanacak.625 Metro AŞ işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde şimdiye kadar yapılan görüşmelerde parasal içerikli 11 maddede anlaşma sağlanamadı. İş süreleri, iş riskleri, grup ücretleri, yeni işe alınacakların ücretleri gibi maddelerde ise taraflar anlaşamadı. Tarafların bugün İzmir Metro A.Ş Genel Müdürlük binasında tekrar bir araya gelmesi bekleniyor.Sendika kök ücretlerde istediği artışın yanı sıra sonraki altı aylarda enflasyon artı yüzde 5 refah payı oranında zam, ikramiyelerin 112 günden 125 güne çıkarılmasını talep ediyor. Sözleşmede ilk defa raylı sistem ikramiyesi, kıyafet yardımı, bayram harçlığı, taşınma yardımı, yeraltı tazminatı gibi taleplerde yer alıyor.