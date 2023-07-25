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Beyaz Gazete
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ABD’nin operasyoncu ismi Michael Rubin'in Türkiye hazımsızlığı: Erdoğan'ın son sözü söylemesine izin vermeyin...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan son NATO Liderler Zirvesi'nde de istediğini aldıktan sonra İsveç'e yeşil ışık yakmıştı. NATO tarihinde ilk kez Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atanması kararlaştırılmıştı. Bu durumu hazmedemeyen ve Türkiye düşmanlığıyla bilinen FETÖ destekçisi CIA elemanı Michael Rubin, bu kez de Kıbrıs meselesine kafayı taktı. Skandal ifadeler kullandı.

ABD’nin operasyoncu ismi Michael Rubin'in Türkiye hazımsızlığı: Erdoğan'ın son sözü söylemesine izin vermeyin...
Ekleme: 25.07.2023 - 09:36 Güncelleme: 25.07.2023 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
ABD’nin operasyoncu ismi Michael Rubin'in Türkiye hazımsızlığı: Erdoğan'ın son sözü söylemesine izin vermeyin...
Tüm dünyanın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği kararı takip ettiği NATO Liderler Zirvesi sonuçları, FETÖ destekçisi CIA elemanı Michael Rubin'i rahatsız etmiş, Rubin skandal ifadeler kullanmıştı. Rubin, yine Türkiye'yi hedef aldı. Avrupa'dan skandal taleplerini sıraladı…

ABD’nin operasyoncu ismi Michael Rubin'in Türkiye hazımsızlığı: Erdoğan'ın son sözü söylemesine izin vermeyin...

'İSVEÇ VE NATO ERDOĞAN'A BOYUN EĞDİ'

Başkan Erdoğan'ın, Avrupa ve İsveç'in küçük düşürdüğünü ifade eden Rubin, NATO belgelerinde ilk kez Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atanacak olmasını diline doladı. İsveç ve NATO'nun Türkiye'ye boyun eğdiğini ifade etti.

'AVRUPA BUNA KARŞI ÇIKMALI'

Rubin, ekathimerini'de yer alan yazısında, terör örgütü PKK/YPG'nin ne NATO ne de Avrupa'da terör örgütü olarak görülmediğini ileri sürdü.

ABD’nin operasyoncu ismi Michael Rubin'in Türkiye hazımsızlığı: Erdoğan'ın son sözü söylemesine izin vermeyin...


AVRUPA'YA SKANDAL ÇAĞRI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un demokrasi ve özgürlük kavramlarını baltaladığını söyleyen Rubin, Avrupa'nın buna karşı çıkmasını istedi.

'SON SÖZÜ SÖYLEMESİNE İZİN VERMEYİN'

Avrupa'nın Başkan Erdoğan'ın son sözü söylemesine izin vermemesi gerektiğini söyleyen Rubin, skandal sözlerini sürdürdü.

ABD’nin operasyoncu ismi Michael Rubin'in Türkiye hazımsızlığı: Erdoğan'ın son sözü söylemesine izin vermeyin...

'AVRUPA HAREKETE GEÇMELİ'

Rubin, Başkan Erdoğan'ın Türk halkının gözünde zafer kazanmasına izin verilmemesini talep ederken Avrupa'nın Kıbrıs için harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Barış Harekatı için skandal 'işgal' ifadelerini kullanan FETÖ destekçisi isim, Avrupa'nın politika kılıfı altında potansiyeli olduğunu ifade etti.

SKANDAL TALEPLER

Vize serbestisi konusuna da karşı çıkan Rubin skandal talepler sundu. Ercan Havalimanı'nı kullananların yasa dışı bir şekilde Avrupa topraklarına girmiş olacağını bu nedenle de Schengen ve Avrupa vizelerinde kalıcı yasaklar ile karşı karşıya kalmaları gerektiğini söyledi.

ABD’nin operasyoncu ismi Michael Rubin'in Türkiye hazımsızlığı: Erdoğan'ın son sözü söylemesine izin vermeyin...

'BEDELİNİ ÖDEMELİLER'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını yok sayan ABD'nin operasyoncu ismi, Kıbrıs'ın egemenliğine saygısızlık eden Türk, Rus ve İsraillilerin bunun bedelini ödemesi gerektiğini söyledi.

Skandal isteklerini Türk Hava Yolları başta olmak üzere Türkiye'de faaliyet gösteren firmaların da Kıbrıs turizminden kar etmesinin engellenmesi ile sürdüren Rubin, bu firmaların yaptırım uygulaması ile karşı karşıya bırakılmasını talep etti.

ABD’nin operasyoncu ismi Michael Rubin'in Türkiye hazımsızlığı: Erdoğan'ın son sözü söylemesine izin vermeyin...



KKTC İLE İLGİLİ KÜSTAH SÖZLER

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik küstah ifadeler kullanan Rubin, Avrupa'da bir truva atı ifadelerini kullandı.

KKTC'nin Brüksel, Londra, Cenevre, Stokholm, Berlin, Strasbourg, Budapeşte ve Helsinki'de ofislerinin bulunmasını da eleştirirken bunun Avrupalı ev sahipleri için utanç kaynağı olduğunu ifade etti.


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