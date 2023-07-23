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Hakan Fidan, İtalya'da göç konferansına katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı'na katılmak üzere gittiği Roma'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

Ekleme: 23.07.2023 - 15:58 Güncelleme: 23.07.2023 - 15:59 / Editör: Ozge Selin
Hakan Fidan, İtalya'da göç konferansına katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yurt dışı temaslarına devam ediyor.

Göreve geldiği günden itibaren birçok ülkeyi ziyaret eden Fidan bu kez İtalya'da.

İtalya'da 'Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı' düzenleniyor.

Son dönemde özellikle düzensiz göçle mücadelesi devam eden Türkiye'yi temsilen Bakan Fidan bu konferansa katıldı...

Hakan Fidan göç konferansında

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve başkent Roma'da düzenlenen konferanda Fidan da katıldı.

Bakan Fidan, konferansın yapılacağı binada, İtalya Başbakanı Meloni tarafından karşılandı. İkili tokalaşarak gazetecilere poz verdi.
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