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Beyaz Gazete
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Ekrem İmamoğlu tarih verdi: Toplumla düşüncelerimi paylaşacağım

CHPli isimlerin bir arada olduğu gizli toplantının medyaya sızdırılması sonrası başlayan kriz devam ediyor.. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son açıklamasında değişimle ilgili düşüncelerini toplumla paylaşacağını belirterek " Elbette ki farklı insanların fikirleriyle olgunlaşıyor" dedi.

Ekrem İmamoğlu tarih verdi: Toplumla düşüncelerimi paylaşacağım
Ekleme: 21.07.2023 - 12:36 Güncelleme: 21.07.2023 - 12:50 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu tarih verdi: Toplumla düşüncelerimi paylaşacağım
Tarihi seçim sonrası yenilgi hazımsızlığı ile birbirine giren CHP'de işler gün geçtikçe karışıyor.

Değişim isteyen partililerin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde yaptığı Zoom toplantısı ortaya çıkmış, ve toplantının amacının 'Kılıçdaroğlu'nu devirmek' olduğu düşünülüyor.

Gizli toplantının medyaya sızdırılmasıyla partide ana gündem ihanet oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise dün katıldığı canlı yayında konuyla ilgili yaptığı açıklamasında böyle toplantıların olabileceğini belirterek sadece 'Etik olarak rahatsız edici' bulduğunu belirtti.

Bu durum muhalif kesimden çok sayıda tepki görürken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu toplantıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

'Toplumla düşüncelerimi paylaşacağım'

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan İmamoğlu, 'Bu videoya gerek kalmaksızın bir iki hafta içerisinde toplumla düşüncelerimi paylaşacağım' dedi.

'Ben başından beri arayışı olan bir insanım, ayıp yani'

Toplantının 'ihanet' olarak nitelendirilmesini doğru bulmayan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Yok canım. Herkesin sorumlulukları var. Ben genel başkanla da dört kez görüşmüşüm. İki kez telefonla konuşmuşum. Yazışmalarımız var. Genel başkanla konuşuyorum bu mevzuları. Genel başkanla konuşan bir insanım ben, başından beri arayışı olan bir insanım. Ayıp yani.

O cümleyi sarf eden akıl, kendini tarifler. O tarife uyan insanlar vardır ne yazık ki içeride ve dışarıda. Bu her zaman olmuştur. Biliriz o insanları. Ama önemsemeyiz. Gücü kendinde zanneden bu insanların aslında güçsüz kaldıklarını zaman hep ispat etmiştir. 13 yıldır o tarz kelimelerle beni suçlayan insanlarla mücadele ettim. Onun için hiç önemi yok.

Alışılageldik bir taktik.

'Elbette ki farklı insanların fikirleriyle olgunlaşıyor'

Zaten sürecin sonuna evrildi mesele. Bu videoya gerek kalmaksızın bir iki hafta içerisinde toplumla düşüncelerimi paylaşacağım. Elbette ki farklı insanların fikirleriyle olgunlaşıyor.

'Toplantıya katılan isimler değişim kadrosu mu'

Görüntülerin sızdırılmasıyla ilgili takip yapıldığını ve gerekirse hukuki işlem başlatacaklarını belirten İmamoğlu, toplantıya katılan Özgür Özel, Bülent Tezcan, Engin Altay ve Selin Sayek Böke gibi isimlerin değişim kadrosunda olup olmadığıyla ilgili soruya da şu yanıtı verdi:

Değişimin kadrosu çok büyük olur. Şu an büyük bir düşünce harmanı var. Elbette söylediğiniz isimler partinin çok önemli ve değerli isimleri. Ama oraya işi sıkıştırmak asla doğru değil. Düşünsenize, 100 bine yakın insan koca koca e-mailler yazdı web sitemize.

Tanıtım olmadan, bir iki hafta içerisinde. Birçok insan yüz yüze görüşme talep etti. Bir kısmıyla yüz yüze, bir kısmıyla topluca… Farklı kurum kuruluşlar, hatta muhalefetin bir kısım temsilcileri ve isimleri fikirlerini beyan ediyor. Geniş bir iştir değişim.

Onun için bu süreçte mesele daha geniş ele alındığında kadrolar oluşur. Bir çekirdeğe sıkıştırmanın anlamı yok.

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