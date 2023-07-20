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MSB sayıyı duyurdu: Bir haftada 35 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil olmak üzere son bir haftada yapılan operasyonlarda toplam 35 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. .

Ekleme: 20.07.2023 - 13:01 Güncelleme: 20.07.2023 - 13:10 / Editör: Ozge Selin
MSB sayıyı duyurdu: Bir haftada 35 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesinin devam ettiğini söyledi.

Terör örgütüne yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Aktürk, 'Terörü kaynağında yok etme stratejisi ile Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 35 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 848'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 191'e ulaşmıştır.' diye konuştu.

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 573'e ulaştığını belirten Aktürk, harekat kapsamında değişik çaplarda toplam bin 291 silah ve 556 bin 498 mühimmatın ele geçirildiğini, 2 bin 103 mayın/el yapımı patlayıcının imha edildiğini, 597 mağara ve sığınağın kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.

Son bir haftada hudutlarda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 189 kişinin yakalandığını kaydeden Aktürk, şu bilgileri paylaştı: 'Bunlardan 20'si FETÖ mensubu olmak üzere 27'si teröristtir. 2 bin 866 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. 2023 yılında ise hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 bin 65 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 201'i FETÖ mensubu olmak üzere 306'sı teröristtir. 125 bin 822 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Ayrıca geçtiğimiz bir hafta içerisinde icra edilen operasyonlarda, 7 kilogram uyuşturucu ve 361 muhtelif uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. 1 Ocak'tan itibaren icra edilen operasyonlarda ise 2 bin 369 kilogram uyuşturucu, bin 51 muhtelif uyuşturucu hap ve 23 muhtelif silah ele geçirilmiştir.'


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