Osmangazi Köprüsü 7 yaşında! Kurban Bayramı'nda yeni rekor kırıldı

Türkiye'nin dev eserleri ulaşımda kolaylığı ve hızı da beraberinde getirdi. Bu eserlerin başında gelenlerden biri de Osmangazi Köprüsü oldu.9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla yurt genelinde hareketlilik arttı.Tüm ulaşım hatlarında büyük yoğunluk yaşanırken köprü ve otoyollardaki araç geçişlerinde rekor üstüne rekor kırılmaya başlandı.Havalimanlarında uçak trafiği en pik seviyelere çıktı.İstanbul-İzmir Otoyolu'nun en önemli kesimini oluşturan ve 1 Temmuz 2016 yılında hizmete giren Osmangazi Köprüsü geçişlerinde rekor kırıldı.7 yıl önce bugün hizmete giren Osmangazi Köprüsü'nden Kurban Bayramı tatilinin 24 Haziran'a denk gelen gününde, 111 bin 770 araç geçiş yaptı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 384 kilometre otoyol, 42 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 426 kilometre uzunluğundaki İstanbul-İzmir Otoyolu'nun en önemli kesimini oluşturan Osmangazi Köprüsü, 7 yaşına girdi.Dilovası ile Hersek Burnu arasında inşa edilen ve İzmit Körfezi'nin iki yakasını bağlayan köprünün toplam 2 bin 682 metre uzunluğunda, 1550 metre orta açıklığıyla, dünyada işletmeye açık olan en büyük orta açıklıklı asma köprüler sıralamasında 7. olan Osmangazi Köprüsü, 1 Temmuz 2016 tarihinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmuştu.Ulaşım alternatiflerine göre körfezi geçiş süreleri değerlendirildiğinde, körfezi otomobil ile mevcut yolu kullanarak geçmek 1,5 saat, feribot ile geçmek 45-60 dakika iken, Osmangazi Köprüsü'nü kullanarak körfez 6 dakikada geçilebiliyor.Osmangazi Köprüsü'nün yapımı kapsamında kullanılan, çelik teller uç uca eklendiğinde 84 bin 518 kilometre uzunluğa erişiyor.Bu uzunluk ile dünyanın etrafı 2 kereden fazla dönülüyor.Yaklaşık 14 büyük futbol sahası alanına eşdeğer olduğu belirtilen Osmangazi Köprüsü, Güney Yaklaşım Viyadüğü tabliyesinin 1120 metrelik kesimi itme-sürme yöntemi ile gerçekleştirilmiş olup, 22 bin 500 tonluk tabliyenin itme operasyonu dünyanın en büyük itme-sürme operasyonu olma özelliğini taşıyor.Ayrıca tabliyenin geri kalan 127 metre ve 133 metreden oluşan 260 metrelik kısmı, 2 bin 300 ton ve 2 bin 600 ton olmak üzere ağır kaldırma yöntemi ile monte edilmiş olup, bu, dünyanın en büyük ağır kaldırma operasyonu özelliğini taşıyor.