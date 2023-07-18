81 ilde fahiş fiyat denetimi

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyatla mücadeleye devam ediyor.Bakanlık, vatandaşları farklı etiket fiyatlandırmalarından, stokçuluk eylemlerinden, arz talep dengesini bozucu fiillerden korumak için yapılan denetim ve cezaları aktardı.Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 2023 yılı ilk altı ayında 369 firmaya toplam 152 milyon 820 bin 477,5 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.Ticaret Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre fahiş fiyat denetimleri kapsamında 81 il genelinde 6 bin 673 firma ve 31 bin 129 ürün denetlendi.Ayrıca ikinci el motorlu kara taşıtları ile ilgili de toplamda 648 bayi denetimden geçirildi.6 Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş depreminden sonra fahiş fiyat uygulayan 353 e-ticaret sitesine de 84 milyon 975 bin 532 lira ceza uygulandı.Sıfır kilometre araç stokları ile ilgili 13 otomotiv bayisine 15 aykırılıktan 2023 yılı ceza üst sınırında olmak üzeri 66 milyon 879 bin liralık idari para cezası uygulandı.Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:Ticaret Bakanlığı olarak, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yapılan değişiklikle; piyasada oluşan arz talep dengesini bozucu eylemleri, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarını engellemek amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulmuş olup, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına ilişkin idari yaptırım uygulanmaktadır. Bu kapsamda Bakanlığımızca 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu ile Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde fiyat etiketi denetimi gerçekleştirilmektedir. 2023 yılı ilk altı ayda Ticaret İl Müdürlüklerimizce 81 ilde haksız fiyat denetimleri kapsamında market denetimi başta olmak üzere toplam 6 bin 673 firma ve 31 bin 129 ürüne ilişkin denetim gerçekleştirilmiştir.E-ticaret pazaryerlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 353 firmaya toplam 84 milyon 975 bin 532 lira ceza kesildiBuna ek olarak; 6 Şubat 2023 İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik değişikliği ile, son dönemde otomotiv sektörüne ilişkin artan şikayetler kapsamında, 9 Haziran 2023 tarihinden itibaren İl Müdürlüklerince 648 yetkili bayii denetlenmiş bulunmaktadır. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda; ilgili Bakanlıklar, TOBB ve TESK temsilcileri ile üretici ve tüketici örgütleri ve perakende sektörü temsilcilerinden (13 üye) oluşan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun 2023 yılı ilk altı ay faaliyetleri ve aldığı önlemlere ilişkin olarak: 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak 10 ilde yaşanan deprem sonrası acil olarak ihtiyaç duyulan malzemelere yönelik e-ticaret pazaryerlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 353 firmaya toplam 84 milyon 975 bin 532 Türk Lirası idari para cezası kesilmiştir.Sıfır kilometre araçlarda stokçuluk yapıldığı yönünde kamuoyuna yansıyan haberlerde yer alan hususlara yönelik Bakanlığımız Müfettişleri ve İl Müdürlüklerince denetimler sonucunda stokçuluk yaptığı tespit edilen 13 otomotiv bayiine 15 aykırılıktan 2023 yılı Ceza üst sınırından olmak üzere toplamda 66 milyon 879 bin Türk Lirası idari para cezası verilmiştir. Marketlerde özellikle temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışlarına yönelik İl Müdürlükleri aracılığıyla yapılan denetimler sonucunda ise orta ölçekli markete 74.303,5 Türk lirası ve büyük ölçekli iki markete 891.642 Türk lirası olmak üzere 3 markete fahiş fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle toplamda 965.945,5 Türk lirası idari para cezası verilmiştir.Bu kapsamda, Bakanlığımız Müfettişleri ve İl Müdürlüklerince yapılan denetimler sonucunda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 2023 yılı ilk altı ayında 369 firmaya toplam 152.820.477,5 TL idari para cezası uygulanmıştır. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un "Fiyat etiketi" başlıklı 54 üncü maddesi ile Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlükleri ile Belediyeler tarafından 2023 yılının ilk altı ayında gerçekleştirilen denetimler kapsamında; 25 bin 409 işyerinde 584 bin 953 adet üründen aykırılık tespit edilen 15 bin 894 adet ürün için toplam 14 milyon 991 bin 883 Türk Lirası idari para cezası uygulanmıştır.