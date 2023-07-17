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Tarım sektöründen ihracatta ilk yarı rekoru

Tarım sektörü, 16 milyar 627 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ilk yarı ihracatına imza attı. Ocak-Haziran 2023'te hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 5 milyar 510 milyon dolar, yaş meyve ve sebze 1 milyar 697 milyon dolar, zeytin ve zeytinyağı 559 milyon 881 bin dolarlık dış satım yaptı.

Ekleme: 17.07.2023 - 11:36 Güncelleme: 17.07.2023 - 11:37 / Editör: Ozge Selin
Tarım sektöründen ihracatta ilk yarı rekoru
Tarım sektörü, ihracatta rekorlar kırmaya devam ediyor. Jeopolitik riskler, arza yönelik endişelerin hakim olması ve küresel çapta gıdaya erişime dair sıkıntıların devam ettiği bir ortamda Türkiye'nin tarım ürünlerine talep artarak sürüyor.

Üretim ve ihracata öncelik veren ekonomi politikaları da Türkiye'nin tarım ihracatına katkıda bulunuyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin tarım sektörü, 16 milyar 627 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ilk yarı ihracatına imza attı.

Yılın ilk 6 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 1,4 artan tarım ihracatı, Türkiye'nin toplam dış satımından yüzde 15,4 pay aldı.

Tarım bünyesinde faaliyet gösteren 10 sektörden 3'ü, ilk yarıda ihracat rekoru kırdı. Söz konusu dönemde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, yaş meyve ve sebze, zeytin ve zeytinyağı sektörleri tüm zamanların en yüksek ocak-haziran dış satımını yaptı.

Bu dönemde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 5 milyar 510 milyon dolar, yaş meyve ve sebze 1 milyar 697 milyon dolar, zeytin ve zeytinyağı 559 milyon 881 bin dolarlık ihracata imza attı.

Ocak-Haziran 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 2,1, yaş meyve ve sebze yüzde 16,6, zeytin ve zeytinyağı yüzde 190,7 ihracat artışı kaydetti.

ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜNÜN İSPANYA'YA İHRACATI 200 MİLYON DOLARI AŞTI

Ülkelere göre bakıldığında, ilk yarıda hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri Irak'a 966 milyon 207 bin dolar, yaş meyve ve sebze sektörü Rusya'ya 498 milyon 393 bin dolar, zeytin ve zeytin yağı sektörü İspanya'ya 203 milyon 967 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinin Irak'a dış satımı 95 milyon 933 bin dolar azalırken, yaş meyve ve sebze sektörü Rusya'ya 43 milyon 877 bin dolarlık, zeytin ve zeytin yağı sektörü de İspanya'ya 196 milyon 320 bin dolarlık ihracat artışı kaydetti.

MERSİN'İN YAŞ MEYVE VE SEBZE İHRACATI 400 MİLYON DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

İller bazında bakıldığında, İstanbul'dan 1 milyar 728 milyon dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, Mersin'den 420 milyon 715 bin dolarlık yaş meyve ve sebze, İzmir'den 250 milyon 678 bin dolarlık zeytin ve zeytinyağı ihracatı yapıldı.
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