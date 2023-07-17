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Meteoroloji'den yeni uyarılar!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 17 Temmuz hava durumu tahminleri açıklandı. Türkiye'de etkili olan sıcakların ardından yeni haftanın ilk gününde havanın nasıl olduğu merak ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 17 Temmuz hava durumu raporu.

Ekleme: 17.07.2023 - 09:08 Güncelleme: 17.07.2023 - 09:11 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den yeni uyarılar!
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Karadeniz için yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu değerlendirmelerine göre bugün Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Sıcaklıkların yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 23°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ 22°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 30°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 26°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KAYSERİ 11°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP 22°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 17°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

RİZE 20°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri bugün (Pazartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

Haberin Devamı

ŞANLIURFA 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
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