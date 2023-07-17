Meteoroloji'den yeni uyarılar!

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Karadeniz için yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu değerlendirmelerine göre bugün Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Sıcaklıkların yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 20°C, 37°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL 23°C, 31°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ 19°C, 31°CAz bulutlu ve açıkTEKİRDAĞ 22°C, 30°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 15°C, 31°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ 24°C, 39°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 25°C, 37°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 23°C, 40°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 22°C, 40°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 30°C, 41°CAz bulutlu ve açıkISPARTA 18°C, 34°CAz bulutlu ve açıkMERSİN 26°C, 35°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 17°C, 31°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 15°C, 32°CAz bulutlu ve açıkKAYSERİ 11°C, 30°CAz bulutlu ve açıkKONYA 19°C, 31°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 12°C, 29°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU 13°C, 28°CAz bulutlu ve açıkSİNOP 22°C, 28°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK 17°C, 27°CAz bulutlu ve açıkParçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyorRİZE 20°C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 20°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT 15°C, 28°CParçalı ve az bulutluTRABZON 21°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AĞRI 12°C, 25°CParçalı ve az bulutluERZURUM 9°C, 22°CParçalı ve az bulutluMALATYA 17°C, 33°CAz bulutlu ve açıkVAN 15°C, 25°CParçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri bugün (Pazartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 22°C, 38°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 21°C, 37°CAz bulutlu ve açıkMARDİN 23°C, 35°CAz bulutlu ve açıkHaberin DevamıŞANLIURFA 26°C, 38°CAz bulutlu ve açık