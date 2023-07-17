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Karadeniz tahıl koridoru anlaşması sona eriyor

Türkiye'nin büyük çabaları ile hayata geçirilen, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Karadeniz'den dünyaya tahıl ihracatına olanak sağlayan anlaşma bu gece itibarıyla sona ererken Türkiye'nin arbuluculuğunda anlaşmanın uzatılması gündemde.

Karadeniz tahıl koridoru anlaşması sona eriyor
Ekleme: 17.07.2023 - 09:36 Güncelleme: 17.07.2023 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
Karadeniz tahıl koridoru anlaşması sona eriyor
24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı 2. yılında devam ediyor.

Savaştan birkaç ay sonra Türkiye ağırlığını koyarak iki ülke arasında arabuluculuk yapmaya başladı.

Dünyanın en çok tahıl üretilen bölgelerinden biri olan Rusya ve Ukrayna'da üretilen tahılın dünyaya sevk edilememesi büyük bir gıda krizine yol açmak üzereyken 2022'nin Temmuz ayında Türkiye devreye girdi.

Uzun süredir devam eden anlaşma, bu geceden itibaren bitiyor. Anlaşmanın geleceği ise merak konusu.

Ukrayna tarafı anlaşmanın devam etmesinden yanayken Rus tarafında rahatsızlıklar mevcut.

Putin: Anlaşma ana amacına ulaşamadı
Her fırsatta sorunlara dikkat çeken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumartesi günü Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile görüşmesinde de bu söylemlerine devam etti.

İki lider arasındaki telefon görüşmesi sonrasında Kremlin tarafından yayımlanan açıklamaya göre, Putin mevkidaşına, "Ana amacı aralarında Afrika kıtasından da ülkelerin olduğu ihtiyaç içindeki ülkelere tahıl sağlanması olan anlaşmanın asıl amacı uygulanmamıştır" dedi.

Son gemi ayrıldı
Reuters haber ajansı, bir tanık ile MarineTraffic.com internet sitesinden edinilen verilere dayandırdığı haberinde, Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında Ukrayna'da üretilen tahılla yüklü son geminin Pazar sabah erken saatlerde Odesa limanından ayrıldığını aktardı. Reuters ayrıca Türk bandıralı TQ Samsun isimli geminin Odesa limanından ayrılıp ayrılmadığına dair Ukraynalı yetkililerin bir yorumda bulunmadıklarını belirtti.

"Putin aynı duruşu sergileyecektir"
Anlaşmanın mimarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ise anlaşmanın devam edeceğinden umutlu...

Cumhurbaşkanı konuya ilişkin NATO Zirvesi'ne katılmadan önce yaptığı son açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Sayın Putin'den önümüzdeki ay bir ziyaret bekliyoruz. Eğer Türkiye ziyareti gerçekleşirse, bunu yüzde 100 görüşeceğiz. Yapacağımız görüşmelerle bu konuyu ele alacağız.

Ukrayna bu konuda 'biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız' diyor. Sayın Putin'le yapacağımız görüşmede de kendisinden farklı bir şey beklemiyorum.

İnanıyorum ki Sayın Putin de bugüne kadar bu konuda nasıl bir duruş sergilediyse bundan sonra da aynı duruşu sergileyecektir."
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