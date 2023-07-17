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Hazır bulyonun zararları saymakla bitmiyor

Çorbalardan ana yemeklere, sıklıkla kullandığımız mutfak ürünlerinden bir olan bulyonlar, büyük tehlikeler barındırıyor. Bulyon kullanımı, önerilen tuz kullanımını aşmasıyla birlikte aynı zamanda kalp-damar sağlığını da büyük tehlikeye sokuyor. Peki hazır bulyonun zararlarını nelerdir?

Ekleme: 17.07.2023 - 10:54 Güncelleme: 17.07.2023 - 10:58 / Editör: Ozge Selin
Hazır bulyonun zararları saymakla bitmiyor
Bir çorbayı veya pilavı ufacık bir küp yardımıyla lezzetlendirmek oldukça kolay ve güzel olsa da birçok sağlıklı besine ve lezzete bu kadar zahmetsizce ulaşmak pek de gerçekçi bir durum değil. Bu amaçla birçok yemekte kullanılan ve her evde bulunan bulyonlar, aslında amaçlananın tam aksine, zararlı olabilir.

Sebze karışımları, tavuk veya et bulyonları gibi farklı çeşitlerle sunulan bu minik küpler, yemeklere yalnızca lezzet değil tuz da ekliyor.

Yüksek tansiyonun en büyük nedeni olarak kabul edilen tuz, yemeklere basit bir lezzet artışından çok daha fazlasına neden olabilir.

Bulyonlar ise; yüzde %50 oranında tuzdan yapılıyor ve bu neredeyse bir çay kaşığına denk geliyor. Uzmanlar, ise yetişkinlerin günde altı gramdan daha fazla tuz almaması gerektiğine dair önemli uyarılarda bulunuyor.

Bulyon kullanımı, önerilen tuz kullanımını aşmasıyla birlikte aynı zamanda kalp-damar sağlığını da büyük tehlikeye sokuyor.

Yapılan araştırmalar, bulyonlardaki tuz oranının oldukça yüksek miktarda olduğunu gösteriyor. İngiltere'de yapılan bir araştırma sonucunda 103 üründen yalnızca 13'ünde "makul seviyede" tuz bulunduğu tespit edildi.

Bulgulara göre birçok önde gelen marka, bu minik küplere beş gram kadar tuz ekliyor.

Tuz ve Sağlık Konsensüs Eylemi (CASH) Başkanı Graham MacGregor; bu ürünlerin çok daha az tuz içerebilecekken daha fazlasının kullanılmasının tam bir "skandal" olduğunu belirtti.

MacGregor, tuz alımında yapılan her "bir gram azaltma" eyleminin, ölümcül olan 12.000 kalp krizini, inmeyi ve kalp yetmezliğini önleyebileceğini gösterdiğini vurguladı.

Üstelik bulyon kullanımındaki tek tehlike, yüksek miktarda tuz içermesi değil. Aynı zamanda birçok besin maddesinden de yoksun olan bu ürünlerin, bakır ve selenyum da dahil olmak üzere vitamin ve mineral oranı oldukça düşüktür.

Ayrıca bazı çeşitlerinde kullanılan ve lezzet artırmanın bir formülü olan MSG içeriyor. MSG (monosodyum glutamat) veya çin tuzu, yaygın bir tat artırıcı ve çoğu insan, uzun vadeli sağlık etkileri nedeniyle bu üründen kaçınıyor.

MSG'nin etkilerine bildirilen hassasiyet ise; bazı insanlarda baş dönmesi, baş ağrısı, nefes almada zorluk, halsizlik gibi zorluklara sebep olabiliyor.

MSG'nin aynı zamanda kişinin sinir sistemini etkileyerek ilerleyen dönemlerde Parkinson, Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların ortaya çıkmasını tetikleyici bir unsur olabileceği düşünülüyor.

Bazı bulyonlar, yapay tatlandırıcılar, renklendiriciler ve koruyucular gibi katkı maddeleri içerebilir. Bu katkı maddelerinin bazıları sağlık için zararlı olabilir.

BULYONLARDA BULUNAN TUZ TANSİYONU NASIL YÜKSELTİR?

Tuz, vücudun suyu tutmasını sağlar, bu durum ise; kanda daha fazla suyun ortaya çıkmasını ve sonuç olarak kan damarlarını fazladan baskı sağlar.

Daha da kötüsü, bu yüksek tansiyon, hipertansiyonu olanlar ve olmayanlar arasında ayrım yapmadan tansiyon yükselmesine neden oluyor.

Yüksek tuz tüketimi ise; yüksek tansiyonu daha yüksek seviyelere çıkarmaya neden oluyor.

Bu sayede yemeklere yalnızca bulyon eklemeyi bırakarak bile sağlığınızda önemli bir değişim yolunu açabilirsiniz.
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