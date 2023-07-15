CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken SMS! Ne 15 Temmuz dedi ne de FETÖ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da hain bir darbe girişimiyle ülkeyi işgale kalkışmasının üzerinden tam 7 yıl geçti.Hazırladıkları darbe planında milletin vatan için ölüme koşacağını hesaba katmayan FETÖ'cü hainler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara koşan millet karşısında mağlup oldu.FETÖ'cü kalkışmanın yıl dönümünde siyasilerden FETÖ'ye kınama ve 15 Temmuz şehitlerine saygı paylaşımları yapılırken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbullulara tepki çeken bir SMS gönderdi.İstanbul'da yaşayan vatandaşların telefonlarına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu imzası ile gelen SMS'te, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' Aziz şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.' ifadeleri yer aldı.Söz konusu mesajda darbenin faili FETÖ'yü kınamayan Ekrem İmamoğlu'nun '15 Temmuz' tarihini geçirmemesi de tepkilere sebep oldu.Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda Ekrem İmamoğlu'na tepki yaptı.Yapılan bir paylaşımda, 'Ekrem İmamoğlu, FETÖ'cülerin 252 vatandaşımızı şehit ettiği 15 Temmuz darbe kalkışmasıyla alakalı SMS gönderdi. SMS'te darbe kalkışmasının faili de yok, tarih de belirsiz. Yani PKK'nın saldırılarında PKK adını anmadan kınama mesajı atan CHP zihniyeti bugün de kendisini gösterdi.' ifadelerine yer verildi.15 TEMMUZ'DA ATTIĞI TWEET AKILLARA GELDİEkrem İmamoğlu'nun attığı SMS'in ardından 15 Temmuz 2016'da attığı o tweet yeniden akıllara geldi.15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde Belçika'dan yaptığı Twitter paylaşımında 'Tek yol demokrasi sulh içinde demokrasiye sahip çıkarak bu süreci milletçe tahrik ve taşkınlık olmaksızın aşmalıyız' ifadelerini kullandı.Ekrem İmamoğlu'nun SMS'inin bir benzerini de CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek attı..