CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken SMS! Ne 15 Temmuz dedi ne de FETÖ
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, FETÖ'cü kalkışmanın yıl dönümünde attığı SMS ile tepki çekti. Ekrem İmamoğlu söz konusu mesajında ne darbe girişiminin faili FETÖ'ye ne de 15 Temmuz tarihine yer vermedi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da hain bir darbe girişimiyle ülkeyi işgale kalkışmasının üzerinden tam 7 yıl geçti.
Hazırladıkları darbe planında milletin vatan için ölüme koşacağını hesaba katmayan FETÖ'cü hainler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara koşan millet karşısında mağlup oldu.
EKREM İMAMOĞLU'NDAN FETÖ'CÜ KALKIŞMANIN YIL DÖNÜMÜNDE TEPKİ ÇEKEN MESAJ
FETÖ'cü kalkışmanın yıl dönümünde siyasilerden FETÖ'ye kınama ve 15 Temmuz şehitlerine saygı paylaşımları yapılırken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbullulara tepki çeken bir SMS gönderdi.
NE FETÖ'YÜ GEÇİRDİ NE 15 TEMMUZ'U
İstanbul'da yaşayan vatandaşların telefonlarına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu imzası ile gelen SMS'te, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' Aziz şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.' ifadeleri yer aldı.
Söz konusu mesajda darbenin faili FETÖ'yü kınamayan Ekrem İmamoğlu'nun '15 Temmuz' tarihini geçirmemesi de tepkilere sebep oldu.
İMAMOĞLU'NA TEPKİ YAĞDI
Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda Ekrem İmamoğlu'na tepki yaptı.
Yapılan bir paylaşımda, 'Ekrem İmamoğlu, FETÖ'cülerin 252 vatandaşımızı şehit ettiği 15 Temmuz darbe kalkışmasıyla alakalı SMS gönderdi. SMS'te darbe kalkışmasının faili de yok, tarih de belirsiz. Yani PKK'nın saldırılarında PKK adını anmadan kınama mesajı atan CHP zihniyeti bugün de kendisini gösterdi.' ifadelerine yer verildi.
15 TEMMUZ'DA ATTIĞI TWEET AKILLARA GELDİ
Ekrem İmamoğlu'nun attığı SMS'in ardından 15 Temmuz 2016'da attığı o tweet yeniden akıllara geldi.
15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde Belçika'dan yaptığı Twitter paylaşımında 'Tek yol demokrasi sulh içinde demokrasiye sahip çıkarak bu süreci milletçe tahrik ve taşkınlık olmaksızın aşmalıyız' ifadelerini kullandı.
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MUHİTTİN BÖCEK'TEN BENZER SMS!
Ekrem İmamoğlu'nun SMS'inin bir benzerini de CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek attı..