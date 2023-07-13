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Traktör motosikletle çarpıştı: 2 ölü

İzmir’de Ahmet C. (36) kullandığı motosikletle M.Ş.’nin (32) idaresindeki traktör ile çarpıştı. Kazada, Ahmet C. ile arkasındaki İsmail Şahin (55) yaşamını yitirdi. Traktör şoförü M.Ş. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Ekleme: 13.07.2023 - 10:59 Güncelleme: 13.07.2023 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
Traktör motosikletle çarpıştı: 2 ölü
İzmir'in Bergama ilçesi Zeytindağ Mahallesi Aktıran mevkisinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Ahmet C.'nin (36) kullandığı motosiklet, M.Ş. (32), idaresindeki traktör ile çarpıştı. Kaza sonucu Ahmet C. ile arkasında oturan İsmail Şahin yere savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsü Ahmet C.'nin ve motosiklette yolcu konumunda bulunan İsmail Şahin'in (55), hayatını kaybettiğini belirledi. 2 kişinin cansız bedeni Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma traktör sürücüsü M.Ş.'yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Traktör motosikletle çarpıştı: 2 ölü
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