  • USD: 26,11 - 26,16
  • EURO: 28,78 - 28,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Özhaseki: Sağlam ve güvenli yuvaları en kısa sürede teslim edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki "Depremzede kardeşlerimiz hiç merak etmesinler. Sağlam ve güvenli yuvalarını en kısa sürede inşa ederek onlara teslim edeceğiz" dedi.

Ekleme: 13.07.2023 - 11:12 Güncelleme: 13.07.2023 - 11:16 / Editör: Ozge Selin
Bakan Özhaseki: Sağlam ve güvenli yuvaları en kısa sürede teslim edeceğiz
Bakan Özhaseki'nin açıklamaları şöyle:

Depremden en çok etkilenen ilçelerimizden Nurdağı'nda konutlarımız hızla yükseliyor.

Nurdağı'nda yapmayı planladığımız 400'ü köy evi olmak üzere toplam 2.909 konutumuzun inşasını hızla sürdürüyoruz.

Bölgenin yöresel mimarisine uygun olarak yaptığımız, 26 bloktan oluşan 456 konutumuzun ise kaba inşaatını tamamladık.

Depremzede kardeşlerimiz hiç merak etmesinler. Sağlam ve güvenli yuvalarını en kısa sürede inşa ederek onlara teslim edeceğiz.
Gözler Beştepe'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşüyor
Haliç'in suyu kirlilikten kararmaya başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü önemli açıklamalar...
Canan Kaftancıoğlu’ndan flaş gönderme: Değişim diyen Tanju Özcan’ı böyle ti’ye aldı!
ABD'li senatörlerin F-16 hazımsızlığı bitmiyor: Skandal öneri
Başkan Erdoğan deprem konutları için tarih verdi! 'Depremin ülkemiz ekonomisine maliyeti...'
Ankaralılardan Mansur Yavaş'a tepki! “Geçtik metroyu daha yürüyen merdivenleri bile çalıştıramadın!”
NATO Zirvesi'ne Türkiye damga vurdu: Küresel siyasetin yeni güçlü lideri
CHP’de kavga sosyal medyaya taşındı: Ekrem İmamoğlu trol ordusu kurdu!
Tansiyon bir kez daha yükseldi! Canan Kaftancıoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na: 'Zekanızı konuşturmayı deneyin'
NATO zirvesinin ardından ABD basınında Türkiye analizi: Tek vuruşta zafer
Memur ve emeklinin zamlı maaş takvimi belli oldu! Kim ne kadar alacak?
Ticaret Bakanı Bolat rakamlarla açıkladı: Türkiye ihracatında bir ilk!
Vahşi cinayet: Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh kaçırılıp öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 sorusuna yanıt: Her zamankinden daha umutluyum
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
İBB Silivri depreminde hasar gören Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin yapımına dört yıldır engel oluyor
Tanju Özcan'dan CHP'ye sert sözler! 'Partinin bugünkü yönetimi emperyal güçlerin askeri gibi çalışıyor'
Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor! Yanı başındaki 4 kitap dikkat çekti
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Siyasi komedi örneği...
Kavurucu sıcaklar kapıda! Bugün hava nasıl olacak?Bugün hava nasıl olacak?

Kavurucu sıcaklar kapıda! Bugün hava nasıl olacak?Bugün hava nasıl olacak?

Sular çekilince ortaya çıktı: Zonguldak'ta yaşanan selde tavuk çiftliklerindeki yaklaşık 60 bin hayvan telef oldu

Sular çekilince ortaya çıktı: Zonguldak'ta yaşanan selde tavuk çiftliklerindeki yaklaşık 60 bin hayvan telef oldu

Balıkesir'de komandolar Kaz Dağları'nı yangınlara karşı koruyor

Balıkesir'de komandolar Kaz Dağları'nı yangınlara karşı koruyor

Türkiye'nin yeni hayaleti: Sessizce yaklaşıp bir anda vuruyor kimse onu göremiyor

Türkiye'nin yeni hayaleti: Sessizce yaklaşıp bir anda vuruyor kimse onu göremiyor

Dağların içini oyup gizlice yapmışlar: İçindekiler 'pes' dedirtti duyan akın ediyor

Dağların içini oyup gizlice yapmışlar: İçindekiler 'pes' dedirtti duyan akın ediyor

Elon Musk duymasın! Twitter personeli Threads'e akın ediyor

Elon Musk duymasın! Twitter personeli Threads'e akın ediyor