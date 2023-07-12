Gaziantep'te iki katlı bina çöktü: Yaralılar var!
Gaziantep’te üniversite yakınlarında depremde hasar gören 2 katlı bina çöktü, 5 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir binanın duvarı çöktü, 4 kişi yaralandı. Yeditepe Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın yan duvarının çökmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.
Çökme sonucu, binanın altındaki iş yerinde bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Çökme sonucu, binanın altındaki iş yerinde bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.