Hatay’da DEAŞ üyeleri el bombasıyla yakalandı

Hatay’ın Belen ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan bir araçta DEAŞ terör örgütüne mensup 2 kişi yakalandı. Araçta yapılan aramada 5 adet savunma tipi el bombası ve 489 adet uzun namlulu silah fişeği ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele çalışmaları kapsamında Belen ilçesindeki uygulama noktasında bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 5 adet savunma tipi el bombası ile 489 adet uzun namlulu fişek yakalandı.Araç içinde bulunan 2 kişi hakkında yapılan sorgulamada, şahısların DEAŞ terör örgütüne mensup oldukları anlaşıldı. Gözaltına alınan teröristler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.