Kılıçdaroğlu'ndan 'anket' itirafı: Kazanacağımızı söylediler biz de inandık

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin iki turunda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan büyük fark yiyerek kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı Sözcü TV canlı yayınında, seçimlerde neden kaybettiklerine ilişkin kendisine yöneltilen soruları cevapladı.Suçu CHP yandaşı anket firmalarına atan Kılıçdaroğlu, 'Bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu biz de kazanacağımıza inanıyorduk.' dedi.CHP lideri açıklamasında,'Tabi biz kazanacağımıza inanıyorduk sadece biz değil neredeyse bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu biz de kazanacağımıza inanıyorduk. O bağlamda altı lider ve iki Büyükşehir belediye başkanı arkadaşımızla beraber alanları çıktık. Beklediğimizin olmaması bizim üzerimizde üzüntüye yol açtı. Biz de insanız sonuçta… Yani emek harcadınız çaba harcadığınız belli bir yere geldiniz, üzüldük.' diye konuştu.Bilindiği üzere muhalefete yakınlığıyla bilinen isimlerin sahip olduğu anket şirketleri, Kılıçdaroğlu'nun seçimi ilk turda kazanacağını öne sürmüş, yüzde 10'lara varan sapmalarla kamuoyunu yanılttıkları ortaya çıkmıştı.14 Mayıs seçimleri için yayınladığı araştırmalarla kime hizmet ettiğini gösteren şirketlerden biri ORC Araştırma Şirketi... Şirketin Müdürü Mehmet Pösteki seçim gecesinden beri sessizliğini koruyor. En son seçim gecesi tweet atan Pösteki, 12 Mayıs'ta ise “İtibarımız satılık değildir. Sonuçlar şimdiden hayırlı olsun” diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 51,7 önde olduğu son anket sonucunu paylaşmıştı.Konda analisti Aydın Erdem de katıldığı bir YouTube kanalında seçim sonuçlarına yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.“Seçimden sonra konuşmayabiliriz. Sonuçlar açıklanınca ortalarda gözükmeyiz” ifadeleri, Yedili Masa'ya hizmet eden araştırma şirketlerinin manipülasyonunun ispatı oldu. Erdem dediği gibi de yaptı ve suskunluğunu korudu.İşte seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu önde gösteren ve seçimin kaybedenlerinden olan araştırma şirketlerinden bazıları;Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,7Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 44,2Sinan Oğan: Yüzde 2,8Muharrem İnce: Yüzde 1,3Kemal Kılıçdaroğlu: yüzde 49,1Recep Tayyip Erdoğan: yüzde 46,9Sinan Oğan: yüzde 2,7Muharrem İnce: yüzde 1,3Kemal Kılıçdaroğlu: yüzde 49,3Recep Tayyip Erdoğan: yüzde 43,7Sinan Oğan yüzde 4,8Muharrem İnce yüzde 2,2Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 49,5Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 44,4Sinan Oğan: Yüzde 4,7Muharrem İnce: Yüzde 1,4Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50,9Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 45,4Sinan Oğan: Yüzde 2Muharrem İnce: Yüzde 1,7Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,3Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 44,2Sinan Oğan: Yüzde 3,1