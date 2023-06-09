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Kılıçdaroğlu'ndan 'anket' itirafı: Kazanacağımızı söylediler biz de inandık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, seçimlerde neden kaybettiklerine ilişkin kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Suçu CHP yandaşı anket firmalarına atan Kılıçdaroğlu, "Bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu biz de kazanacağımıza inanıyorduk." dedi. Bilindiği üzere muhalefete yakınlığıyla bilinen isimlerin sahip olduğu anket şirketleri, Kılıçdaroğlu'nun seçimi ilk turda kazanacağını öne sürmüş, yüzde 10'lara varan sapmalarla kamuoyunu yanılttıkları ortaya çıkmıştı.

Ekleme: 9.06.2023 - 22:00 Güncelleme: 9.06.2023 - 22:21 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'ndan 'anket' itirafı: Kazanacağımızı söylediler biz de inandık
14 ve 28 Mayıs seçimlerinin iki turunda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan büyük fark yiyerek kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı Sözcü TV canlı yayınında, seçimlerde neden kaybettiklerine ilişkin kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

Kılıçdaroğlu'ndan 'anket' itirafı: Kazanacağımızı söylediler biz de inandık

Suçu CHP yandaşı anket firmalarına atan Kılıçdaroğlu, 'Bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu biz de kazanacağımıza inanıyorduk.' dedi.

CHP lideri açıklamasında,'Tabi biz kazanacağımıza inanıyorduk sadece biz değil neredeyse bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu biz de kazanacağımıza inanıyorduk. O bağlamda altı lider ve iki Büyükşehir belediye başkanı arkadaşımızla beraber alanları çıktık. Beklediğimizin olmaması bizim üzerimizde üzüntüye yol açtı. Biz de insanız sonuçta… Yani emek harcadınız çaba harcadığınız belli bir yere geldiniz, üzüldük.' diye konuştu.

Ne söyledilerse tersi çıktı

Bilindiği üzere muhalefete yakınlığıyla bilinen isimlerin sahip olduğu anket şirketleri, Kılıçdaroğlu'nun seçimi ilk turda kazanacağını öne sürmüş, yüzde 10'lara varan sapmalarla kamuoyunu yanılttıkları ortaya çıkmıştı.

'İtibarımız satılık değildir' demişti

14 Mayıs seçimleri için yayınladığı araştırmalarla kime hizmet ettiğini gösteren şirketlerden biri ORC Araştırma Şirketi... Şirketin Müdürü Mehmet Pösteki seçim gecesinden beri sessizliğini koruyor. En son seçim gecesi tweet atan Pösteki, 12 Mayıs'ta ise “İtibarımız satılık değildir. Sonuçlar şimdiden hayırlı olsun” diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 51,7 önde olduğu son anket sonucunu paylaşmıştı.

Kılıçdaroğlu'ndan 'anket' itirafı: Kazanacağımızı söylediler biz de inandık

Konda analistinden itiraf gibi açıklama

Konda analisti Aydın Erdem de katıldığı bir YouTube kanalında seçim sonuçlarına yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

“Seçimden sonra konuşmayabiliriz. Sonuçlar açıklanınca ortalarda gözükmeyiz” ifadeleri, Yedili Masa'ya hizmet eden araştırma şirketlerinin manipülasyonunun ispatı oldu. Erdem dediği gibi de yaptı ve suskunluğunu korudu.

Kılıçdaroğlu'ndan 'anket' itirafı: Kazanacağımızı söylediler biz de inandık

İşte seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu önde gösteren ve seçimin kaybedenlerinden olan araştırma şirketlerinden bazıları;

ORC:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,7

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 44,2

Sinan Oğan: Yüzde 2,8

Muharrem İnce: Yüzde 1,3

METROPOLL:

Kemal Kılıçdaroğlu: yüzde 49,1

Recep Tayyip Erdoğan: yüzde 46,9

Sinan Oğan: yüzde 2,7

Muharrem İnce: yüzde 1,3

KONDA:

Kemal Kılıçdaroğlu: yüzde 49,3

Recep Tayyip Erdoğan: yüzde 43,7

Sinan Oğan yüzde 4,8

Muharrem İnce yüzde 2,2

YÖNEYLEM:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 49,5

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 44,4

Sinan Oğan: Yüzde 4,7

Muharrem İnce: Yüzde 1,4

MAK ARAŞTIRMA:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50,9

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 45,4

Sinan Oğan: Yüzde 2

Muharrem İnce: Yüzde 1,7

AVRASYA:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,3

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 44,2

Sinan Oğan: Yüzde 3,1
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