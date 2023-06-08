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Bakan Ersoy, Malatya’da incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı olarak yeniden Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yer alan Mehmet Nuri Ersoy, meclisteki yemin töreninin ardından deprem bölgesi Malatya’ya gelerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Ekleme: 8.06.2023 - 15:01 Güncelleme: 8.06.2023 - 15:02 / Editör: Ozge Selin
Bakan Ersoy, Malatya’da incelemelerde bulundu
6 Şubat depremi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Malatya'da koordinatör bakan olarak görevlendirilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sabah saatlerinde Kışla Caddesi ile İnönü Caddesi'ndeki esnafları ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını yerinde dinledi.

Malatya Valisi Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ında yer aldığı ziyaretlerde Bakan Ersoy, kent merkezinde deprem sonrası geçici iş yerlerine yerleşen Cumhuriyet Meydanındaki geçici iş yerlerini de ziyaret etti. Esnaf ziyaretinin ardından Afet Koordinasyon Toplantısı için İtfaiye Daire Başkanlığı'na geçen Bakan Ersoy burada da kent protokolünün katıldığı toplantıda şehirdeki son çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bakan Ersoy, Malatya sosyal medya hesabından da yaptığı paylaşımda, "Malatya'da, samimi ve misafirperver esnaflarımızın işletmelerine konuk olduk ve vatandaşlarımızla güzel sohbetler gerçekleştirdik. Esnafımızın desteklenmesi ve şehrimizin yeniden canlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Birlikte, Malatya'yı yeniden ayağa kaldıracağız" ifadelerine yer verdi.

Bakan Ersoy, kentte Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan konteyner kentleri de ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
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