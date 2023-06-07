Kars'ta korkunç kaza: Demir yüklü tır devrildi, 2 kişi hayatını kaybetti
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, demir yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.
Kars Sarıkamış'ta demir yüklü tır devrildi. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.
Mahmut Şahin yönetimindeki demir çubuk yüklü tır, ilçeye bağlı Karakurt köyü mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü Şahin ile yanında bulunan Tarık Çözeli olay yerinde hayatını kaybetti.
Cenazeler Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Mahmut Şahin yönetimindeki demir çubuk yüklü tır, ilçeye bağlı Karakurt köyü mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü Şahin ile yanında bulunan Tarık Çözeli olay yerinde hayatını kaybetti.
Cenazeler Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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