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FETÖ'nün yeni futbol imamı yakalandı: 6 yıldır firariydi!

Yaklaşık 6 yıldır firari olarak aranan FETÖ'nün futbol imamı olarak Erhan Erkoç İstanbul'da yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Erkoç hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca jet iddianame düzenlendi. Eski itirafçı futbolcular Uğur Boral ve Bekir İrtegün'ün ifadelerinde futbol imamı olduğunu ifşa ettiği Erkoç'un "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Ekleme: 7.06.2023 - 17:21 Güncelleme: 7.06.2023 - 17:25 / Editör: Ozge Selin
FETÖ'nün yeni futbol imamı yakalandı: 6 yıldır firariydi!
FETÖ'nün futbol imamı olarak 2017 yılından beridir firari olarak aranan Erhan Erkoç İstanbul'da yakalandı. Futbolcular Uğur Boral ve Bekir İrtegün'ün savcılıkta alınan ifadesinde FETÖ'nün futbol imamı Ali Şenel'in kendilerini Erhan Erkoç isimli kişiyle tanıştırarak sohbetlerde abilik yaptığı ifadesini verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Erhan Erkoç hakkında soruşturma başlattı.

6 YIL SONRA YAKAYI ELE VERDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında Erhan Erkoç hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 6 yıl sonra emniyet güçleri şüpheliyi yakaladı. Emniyette ifade veren Erkoç üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen FETÖ'nün Futbol İmamı çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ'NÜN YENİ FUTBOL İMAMI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan eski futbolcu Uğur Boral, FETÖ'nün eski futbol imamı Ali Şenel'in sohbetler esnasında kendi yerine geçen Erhan Erkoç ile tanıştırıldığını ve sohbetlere bu kişi ile devam ettiklerini söyledi. Futbolcu Bekir İrtegün ise sohbetlere abi olarak Erhan Erkoç'un katıldığını söyledi.

15 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık soruşturma kapsamında Erhan Erkoç'a ait Bylock içeriğinde bağış toplanıp bunların dağıtımıyla ilgili yazışmalara ulaştı. İfade veren Erkoç ise Uğur Boral ve Bekir İrtegün'ü sadece futbolcu oldukları için tanıdığını herhangi bir zamanda irtibatta bulunmadığını söyledi. Savcılık soruşturma sonunda Erhan Erkoç hakkında, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçu kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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