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Beyaz Gazete
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Van'da sınır hattında 340,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Van'da hudut hattında 10 çuvalda toplam 340,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Ekleme: 28.06.2023 - 13:58 Güncelleme: 28.06.2023 - 13:59 / Editör: Ozge Selin
Van'da sınır hattında 340,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Terör örgütünün en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine bir darbe daha. Van hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde 10 adet çuval içeresinde 208 kilogram metamfetamin, 120 kilogram toz esrar, 12,5 kilogram eroin olmak üzere toplam 340,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi' denildi. 
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