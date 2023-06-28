NATO'ya böyle mi girecekler? İsveç'te Kurban Bayramı'nda skandal...

NATO ittifakına üte olmak için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç yine bir skandal ile gündemde… PKK'lı teröristlerin adeta kol gezdiği ülkede Rasmus Paludan'ın skandal Kur'an-ı Kerim yakma skandalı ile ipler iyice gerilmişti. NATO üyelik sürecinde Türkiye'nin vetosuna takılan İsveç'te Kurban Bayramı'nda skandal bir karara imza atıldı.

'NATO'ya böyle mi girecekler?' Terörle arasına mesafe koymadığı gerekçesi ile NATO kapısında bekletilen İsveç'te yine bir karara imza atıldı. Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma skandalı ile iplerin iyice gerildiği bilinirken İsveç polisi yine Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verdi.'İfade özgürlüğü' kisvesi altında Müslümanların dini değerlerini hiçe alan bir karar daha alındı. AFP tarafından yayınlanan habere göre, İsveç polisi Başkent Stokholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemi yapılmasına izin verdi.İsveç 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO zirvesi için geri sayıma geçerken ülkede skandal bir karar verildi.İsveç daha önce de benzer provokatif eylemlere sahne olmuştu. İsveç'in, aşırı sağcı görüşleriyle bilinen, Danimarka merkezli ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan Kur'an-ı Kerim yakmıştı.Paludan'ın skandal eyleminin ardından resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayan İsveç başbakanı Ulf Kristersson, 'İfade özgürlüğü demokrasinin temel bir parçasıdır. Ancak bir şeyin yasal olması mutlaka uygun olduğu anlamına gelmez' demişti.