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CHP'de koltuk savaşı büyüyor! Bülent Tezcan'dan bir açıklama daha: Böyle devam ederse İstanbul'da gider...

CHP'de seçim sonrası değşim tartışması sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğunu korumak içim hamle üstüne hamle yaparken, 'Oğlum' dediği Ekrem İmamoğlu, 'Çok güveniyorum' dediği Mansur Yavaş, yanından hiç ayırmadığı Özgür Özel ve yine en yakınlarından Bülent Tezcan kendisine bayrak açtı. Tezcan, "Seçim bittiği gün Kemal Bey'in 'Yeni dönemde aday olmuyorum. Bu değişimi koordine edeceğim' demesini beklerdik" şeklinde yeni bir açıklama daha yaparken, değişim olmaması halinde yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara dahil birçok ili kaybedebileceklerini söyledi.

CHP'de koltuk savaşı büyüyor! Bülent Tezcan'dan bir açıklama daha: Böyle devam ederse İstanbul'da gider...
Ekleme: 28.06.2023 - 12:05 Güncelleme: 28.06.2023 - 12:12 / Editör: Ozge Selin
CHP'de koltuk savaşı büyüyor! Bülent Tezcan'dan bir açıklama daha: Böyle devam ederse İstanbul'da gider...
Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na seçildiği günden bu yana yakın kurmayları arasında yer alan, seçimin ardından diğer üyelerle birlikte Merkez Yönetim Kurulu'ndan (MYK) istifa eden Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Kılıçdaroğlu'na bir kez daha görevi bırakma çağrısı yaptı. Tezcan, Seçim bittiği gün Kemal Bey'in 'Yeni dönemde aday olmuyorum. Bu değişimi koordine edeceğim' demesini beklerdik' ifadelerini kullandı. Tezcan, yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'yı kaybetme endişesini de dile getirdi.

TEZCAN: DEĞİŞİME ÖNDER OLMASINI BEKLERDİK

CHP'nin önemli isimlerinden biri olan Tezcan, seçim hezimeti sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun devam etme arzusunun yanlış olduğunu söyledi. Tezcan, 'Kemal Bey'in 'Bütün seçmene, partiye teşekkür ediyorum. Buraya kadar getirdik. Bundan sonra toplumun ihtiyacı yeni bir kadro görmektir. Ben olağanüstü kurultayı topluyorum, yeni dönemde aday olmuyorum. Bu değişimi koordine edeceğim. (Birisini getireceğim değil) Değişime önder olacağım' demesini beklerdik.' dedi.

'DEĞİŞİM BÖYLE OLMAZ'

Kılıçdaroğlu'nun, 'Gerekirse 16'lı masa kuracağım' sözlerine göndermede bulunan Tezcan, 'Ama şaşırtıcı biçimde önce yerel seçimi hedef gösterdi sonra da gerekirse 16'lı masa kuracağını söyleyerek çok uzun vadeli bir siyaset planlaması yaptığını anlattı. Buradan partiye, Türkiye'deki sosyal demokrasiye olumlu sonuç beklemek zor. Değişim böyle olmaz.' ifadelerini kullandı.

CHP'de koltuk savaşı büyüyor! Bülent Tezcan'dan bir açıklama daha: Böyle devam ederse İstanbul'da gider...

EKREM İMAMOĞLU'NDAN YANA SAF TUTTU

Tezcan, seçim yenilgisinin ardından ilk değişim çağrısını yapan Ekrem İmamoğlu'ndan yana tavır aldı. Tezcan, 'İmamoğlu'nun açıklamalarıyla sizin yaptığınız 'kadro hareketi' örtüşüyor' görüşüne de şöyle yanıt verdi:

Evet… Yenilenmeyi, değişimi söylediğimizde, 'İyi de canım İstanbul'u mu kaybedelim' dememek gerekiyor. Değişimin karşılığı İstanbul tartışması değil. Buraya sıkıştırırsanız konuyu anlamamış olursunuz. Ya da statükoyu devam ettirmeye gerekçe aramak olur. Kimse korkmasın! Bu yaklaşımların hiçbirisi İstanbul'u kaybetmeye yönelik yaklaşımlar değil. Tam tersine böyle devam ederse sadece İstanbul'u değil birçok yeri riske edeceğiz.

'ASIL GÖRÜŞME BUNDAN SONRA'

Tezcan, Ekrem İmamoğlu ile görüşmeler yaptığını doğruladı, 'Hepsiyle görüşüyorum. Bu söylediklerim Ekrem Bey'e bağlı açıklamalar değil. Bütün partili arkadaşlarla görüşüyoruz. Ama asıl görüşme bundan sonra. Her kesimin birbiriyle görüşmesi gerekiyor.' dedi.

CHP'DE NELER OLUYOR?

14 Mayıs seçimlerinde Meclis çoğunluğunu kaybeden Millet İttifakı'da en çok koltuk kaybeden parti de yaptığı anlaşmalar nedeniyle CHP oldu. CHP'de koltukların Gelecek, DEVA, Saadet ve DP'ye dağıtılması büyük tepki çekti. 28 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan karşısında hezimete uğraması ise hem Millet İttifakı'nı dağıttı, hem de CHP'yi karıştırdı. Kılıçdaroğlu, 'Mücadeleye devam edeceğim.' diyerek koltuğunu korumak isteyeceğini belli etti. Ekrem İmamoğlu ise, 'Değişmeyen tek şey değişimdir.' diyerek bayrak açan ilk isim oldu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de, genel başkanlık için aday olduğunu belirterek değişim talebini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, kendisine en büyük rakip gördüğü Ekrem İmamoğlu'na yakın isimleri MYK'ya almadı. Parti teşkilatlarını da doğrudan kendisine bağlayarak buradan gelebilecek bir darbeyi de engelledi. Kılıçdaroğlu, kendisine yakın durmayan il ve ilçe başkanlarını da tırpanlamaya başladı.

Kılıçdaroğlu'na bayrak açan isimler arasına son olarak en yakınındakilerden biri olan Bülent Tezcan da katıldı. CHP'de kurultayın yerel seçimler öncesi olması istenirken, Kemal Kılıçdaroğlu ise yerel seçimler sonrasının daha doğru olduğunu düşünüyor.

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