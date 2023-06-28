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Cevdet Yılmaz: Bayramın birliğimizi pekiştirmesini temenni ediyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ülkemizin huzur, esenlik içinde bu bayramı tamamlamasını temenni ediyoruz." dedi.

Ekleme: 28.06.2023 - 12:17 Güncelleme: 28.06.2023 - 12:17 / Editör: Ozge Selin
Cevdet Yılmaz: Bayramın birliğimizi pekiştirmesini temenni ediyorum
Bayram namazını Keçiören'deki Büyük Ankara Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, daha sonra cami çıkışında bekleyen basın mensuplarına konuştu.

Yılmaz, Türkiye ve İslam aleminin bayramını kutlayarak, 'Depremzede vatandaşlarımızın, şehit yakınlarının, gazilerin özellikle bayramını tebrik ediyorum.' dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı yaraların en kısa sürede sarılacağını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

'Bu bayrama çeşitli sıkıntılarla giren insanlarımız da mutlaka var. Onlara da kolaylıklar diliyorum, hastalarımıza şifalar diliyorum. Ne kadar zorluklar sıkıntılar olsa da bayram bir teselli, bir güzellik. Bayramın özellikle çocuklarımız için neşeyle geçmesini temenni ediyorum. Bayramı güzel anılarla tamamlamalarını sevgili çocuklarımızın temenni ediyorum. Büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz, hastalarımıza şifalar diliyoruz. Ülkemizin huzur, esenlik içinde bu bayramı tamamlamasını temenni ediyorum. Çok şükür, huzur ve istikrar içinde yoluna devam eden bir ülkede yaşıyoruz ancak dünyanın farklı coğrafyalarında sıkıntılar içinde olan, bayramı bizim kadar rahat, huzur içinde karşılama imkanına sahip olmayan Müslüman kardeşlerimiz de var. Onlara da en kısa sürede sıkıntılarından kurtulmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz.'

Yılmaz, bayramların insanların dayanışma ve yakınlaşması, küskünlerin barışması ve kucaklaşması için vesile olduğunu dile getirerek, 'Bu bayramın da ülkemizin, milletimizin birliğine, kardeşliğine, dayanışmasına katkıda bulunmasını ve bu kardeşliği, birliği, beraberliği pekiştirmesini temenni ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuşmasının ardından cami külliyesinde yer alan kahvaltı salonunda vatandaşlarla kahvaltı yaptı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'ni ziyaret etti. Yılmaz'a Ankara Valisi Vasip Şahin de eşlik etti.
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