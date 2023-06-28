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Beyaz Gazete
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Canan Kaftancıoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na olay sözler: Kılıçdaroğlu olmasa İBB'ye aday bile olamazdı

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşanan hezimetin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim' çağrısında bulunarak dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Kılıçdaroğlu ise değişim tartışmalarıyla ilgili "Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğim" ifadelerini kullanarak 'devam' mesajı vermişti. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki 'koltuk' kavgasına Canan Kaftancıoğlu da dahil oldu. Parti içindeki değişim tartışmalarının Kılıçdaroğlu'nu itibarsızlaştırmaya yönelik olduğunu söyleyen Kaftancıoğlu, İmamoğlu'na yönelik "Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı." ifadelerini kullandı.

Canan Kaftancıoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na olay sözler: Kılıçdaroğlu olmasa İBB'ye aday bile olamazdı
Ekleme: 28.06.2023 - 11:41 Güncelleme: 28.06.2023 - 11:42 / Editör: Ozge Selin
Canan Kaftancıoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na olay sözler: Kılıçdaroğlu olmasa İBB'ye aday bile olamazdı
14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen seçimlerde büyük hezimet yaşayan CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim' krizi devam ediyor.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimlerin ardından birçok kez parti içindeki değişimin önemine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Söylemlerinde daha da ileriye giden İmamoğlu, "Gerekirse genel başkan gitmeli" diyerek açık açık değişimden yana olduğunu ifade etti. Hatta Kılıçdaroğlu'nu açık bir şekilde hedef alan İmamoğlu, "Seçim kaybetme tecrübem yok" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak düzenlediği basın toplantısında İmamoğlu'na "Değişimin kapsamına, nasıl olacağına kurultay delegelerimiz karar verecek. Belediye başkanlarımız işini yapacak." şeklinde yanıt verdi.

KARŞILIKLI GÖNDERMELER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise İmamoğlu'na yönelik 'önceliğinin İstanbul olduğunu' belirterek, "Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem" sözleriyle Ekrem İmamoğlu'na 'kapıları kapattığının' mesajını verdi. "Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" ve "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" diyerek İmamoğlu'na gönderme yaptı.

"GENEL BAŞKAN DAHİL DEĞİŞMELİ"

Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki kavgaya zaman zaman parti içindeki taraflar da yaptıkları açıklamalarla ortak oldu. Özgür Özel, "Sorumluluk almaktan kaçmam" diyerek Genel Başkanlığa göz kırparken Engin Altay ve son olarak Bülent Tezcan da "Genel Başkan dahil değişmeli" ifadeleriyle olay bir çıkış yaptı.

KAFTANCIOĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Tüm bu tartışmalar sürerken krize Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da dahil oldu. Sözcü Gazetesi'ne röportaj veren Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'na övgüler yağdırırken, Ekrem İmamoğlu'nu hedefe koydu. Kaftancıoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı" sözleriyle İmamoğlu'nun adeta aşağıladı.

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KILIÇDAROĞLU'NU SAVUNDU: DEĞİŞİM TARTIŞMALARI...

'Değişim' çıkışlarının Kılıçdaroğlu'nu itibarsızlaştırmaya yönelik olduğunu savunan Kaftancıoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu'na bugünlerde "gitmeli, bırakmalı" diye bence yakışmayacak bir şekilde itibarsızlaştırılıyor, bunun korkunç karşısında olduğumu bir kez daha söylemek isterim. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'ne Genel Başkan olduğunda parti sosyal demokrat bir parti, bir şekilde o günün siyasi gerçekliğidir vs. sebep önemli değil, toplumun bir alanına sıkıştırılmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte parti solun, sosyal demokrasinin bütün yelpazesine açılması için kararlı bir süreç yürüttü. Bu süreci yürütürken 12 yıl önce olduğu noktayla bugünkü noktaya baktığımda parti yeni siyasi aktörler kazanmaya başladı, toplumun daha geniş bir tabana yayıldı" ifadeleriyle desteğini bir kere daha açıkça ilan etti.

"ADAY BİLE OLAMAZDI..."

Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olmasa kendisinin İl Başkanlığı görevinde olmayacağı örneğini veren Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'na şu sözlerle yüklendi:

"Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı. O zaman da mesela "sağcıydı" derlerdi, eş dost, tanıdık, il başkanı, yakını kim ise getirir onu belediye başkan adayı yaparlardı."
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