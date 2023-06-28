Bakan Kacır’dan sanayi tesislerine bayram ziyareti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Pendik’teki AKCAM ile Dilovası’ndaki Diler Demir Çelik fabrikalarına bayram ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Kacır, tesislerdeki yetkililerden üretimler hakkında bilgi aldı.Bakan Kacır, Türkiye’nin düz cam üretiminde Avrupa’nın birincisi, dünyanın beşincisi olduğunu söyleyerek “Emekçilerimizin bayramını tebrik etmek istedik. Bir cam eşya üreticimize ve bir de demir çelik üretim tesisimize ziyarette bulunmuş olduk. Demir çelikte de Avrupa’nın en büyük birinci ya da ikinci üreticisi oluyoruz, farklı yıllarda, yine dünyanın en büyük yedinci üreticisi konumundayız. Tabii bu sektör özellikle karbon emisyonlarının azaltılmasında da büyük bir dönüşüm içerisinde” ifadelerini kullandı.Demir çelik tesislerinin nitelikli çelik üretimi konusunda son yıllarda yatırımlarını hızlandırdığına dikkat çeken Bakan Kacır, “Biz, bütün bu süreçlerde yatırımcılarımızın yanında olmaya, alın teri döken emekçilerimizin her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.Herkesin bayramını tebrik eden Kacır, “Rabbimden tüm emekçilerimize, tüm çalışanlarımıza, tüm girişimcilerimize ve Aziz milletimize nice güzel bayramlar yaşatmasını temenni ediyorum” diye konuştu.Bakan Kacır, işçilerin bayramını tebrik ederek, baklava ikram etti. Kacır’a ziyaretlerinde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil ile Kocaeli Valisi Serdar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Pendik Kaymakamı Hülya Kaya ile yetkililer eşlik etti.